TA: Remember, buy in November

Remember, buy in November is uiteraard een parafrasering op een andere bekende beurswijsheid. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat er nog iets moois in het vat zit. Het beursjaar 2020 lijkt spetterend een eindsprint in te zetten.

In elk geval begroeten de beurzen Biden, op heldere dagen zie ik zelfs al een eindejaarsrally. De eerste week van november heeft de AEX met een winst van 7,3% afgesloten en was een feest qua volatiliteit.

Ik heb hier al eerder aangegeven dat november vaak een prima is beursmaand is voor beleggers.

De Amerikaanse verkiezingsstrijd is nu voorbij, behoudens wat na-ijlende stuiptrekkingen van 'ik zal zijn naam niet meer noemen'. De meeste volatiliteit is dus al achter de rug.

Aandelenmarkten hadden afgelopen week wel alles mee:

Ten eerste stonden de beurzen laag, na de dips van oktober. Zo was de AEX vanaf medio oktober gedaald van 575,71 punten (de weerstand van de top van 12 augustus) naar 528,68 punten (de steun gevormd door de bodem van 6 maart).

Ten tweede is november doorgaans geen slechte beursmaand, dus vanuit de seizoensinvloeden hadden we een beetje wind in de rug.

Ten derde zitten we midden in het cijferseizoen. Dan is er altijd extra veel beweging in de markten, waarvan je kan profiteren.

Ook zat de retespannende Amerikaanse verkiezingsstrijd afgelopen week in de eindfase. Dit vormde inderdaad een prima bodem voor een reliefrally.

En tenslotte zakt de volatility, gemeten op de VIX index, snoeihard terug

Brexit werpt schaduw

Ik wil het feestje niet verstoren, maar aan de zijlijn wappert een rode vlag. Het overleg over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zit muurvast.

De Britse overheid was vriendjes met Trump omdat die het gat in de betrekkingen wel zou wilde opvullen. Biden zal een andere toon aanslaan, waardoor de Britse premier Boris Johnson minder goed in de onderhandelingen zou staan.

Vaderlandse paniekbarometer

De financiële markten zullen weer overgaan tot de orde van de dag en ook ik ben van plan dat te doen.

Het belangrijkste is dat eerst de volatiliteit weer terug in zijn hok moet. Overigens valt me op dat de grafiek van de Nederlandse VIX-index nagenoeg gelijk oploopt met die van het aantal dagelijkse coronabesmettingen in ons land. De piek in besmettingen eind oktober valt vrijwel samen met de piek in de VIX-index (grafiek helemaal onderaan deze blog).

Deze keer bekijk ik de hoe de AEX er bijligt. En ik beoordeel de Amerikaanse dollar, die technisch een zwakke periode tegemoet gaat. Ik sluit deze column af met een update van de Slimste Belegger competitie en ik kijk of de VIX voldoende terugzakt.

Nederlandse beurs flirt met weerstand 575,71

De Nederlandse beurs (AEX-index) is de weerstand van 575,71 punten (gevormd op 12 augustus), genaderd. Dit is de vierde keer sinds augustus dat we dit niveau testen.

Het vlakke technische plaatje krijgt pas een positieve impuls indien deze horde overtuigend wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien.

De Nederlandse beurs (AEX-index) heeft pas steun rond 528,68 punten (de bodem van 6 maart).





USD/EUR ketst af van de weerstand van 0,86

Het valutapaar USD/EUR geeft het spiegelbeeld van de bekendere euro/dollar weer. De USD/EUR vormt rond 0,86 een lagere top onder de bodems van de afgelopen twee jaar. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand.

Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. De dollar kan naar 0,80 zakken (de bodem van 16 februari 2018).

De weerstand ligt rond 0,86 (de top van begin 2019). Wat de vertrekkende Amerikaanse president altijd had gewild en gewenst lijkt zich nu te voltrekken: de dollar verzwakt.





Slimste: Vola weer terug in het hok

In mijn allereerste blog voor de Slimste Belegger had ik al aangegeven dat er aan het begin van de competitie, op maandag 2 november, maar twee keuzes waren: Long of héél erg long.



Enkele deelnemers vonden dat ik geluk heb gehad. Dat heb ik ook, zie bovenstaande punten.

Maar ik heb ook een gecalculeerd risico genomen, toen ik de eerste competitiedag, bovendien om exact 9 uur, vol in Turbo's long ben gestapt. Ik had dus het beetje geluk dat ik direct bij de eerste opleving van maandag al op winst stond.

Regillio Tuur

Deze winst is gedurende de week verder opgelopen. Zoals de profbokser Regillio Tuur ooit zei "Luck is what happens when preparation meets opportunity" (een gedachte oorspronkelijk afkomstig van de Griekse wijsgeer Seneca).

Ik zit nog met circa 50% van mijn middelen in de markt, nadat ik vrijdag de helft van mijn portefeuille heb verkocht. Ik zit nog volledig Long.

Mijn resultaat van afgelopen week staat op +27,83%. Wat ik de komende week exact ga doen moet ik nog uitvogelen. Maar we moeten nog een paar weken, dus weer aan het werk. Hoe nu verder?



De Amerikaanse verkiezingsstrijd lijkt nu voorbij, behoudens wat mogelijke stuiptrekkingen uit Republikeinse hoek. De meeste volatiliteit lijkt dus al achter de rug.



De financiële markten zullen weer overgaan tot de orde van de dag en ook ik ben van plan dat te doen. Daarom sluit ik af met twee VIX-plaatjes.

Nederlandse VIX index valt hard terug

Onder Nederlandse beleggers keert de rust weer terug.







Amerikaanse VIX-index doet een stap achteruit

Wall Street's paniekbarometer brokkelt weer af. De onrust onder Amerikaanse beleggers wordt weer beteugeld.