Slotcall: Feestweek

U moet goed uw best doen om deze week geen rendement te behalen. De AEX 7,3% en vrijwel alle individuele aandelen eindigen in stevig het groen. Dat terwijl het nog niet 100% zeker is wie de volgende Amerikaanse President wordt.

De Amerikaanse President Donald Trump heeft een hertelling in de staat Georgia voor elkaar gekregen en ook in Pennsylvania staat hij maar nipt achter. De bookmakers geven echter aan dat Joe Biden de nieuwe President wordt. Als u €1 inzet op hem inzet dan krijgt u slechts €1,01 terug.

Trump uit zijn frustraties op Twitter, want bij vrijwel al zijn tweets van de afgelopen 24 uur staat een waarschuwingsmelding van "mogelijk misleidende informatie". Best bijzonder dat dit allemaal zomaar kan.

Technologie aan kop

Terug naar de beurs. Het zijn wederom de technologie-aandelen die aan kop gaan. ASMI (+13,2%) en ASML (+8,7%) profiteren van de goede cijfers van chipgigant Qualcomm. Daarnaast lijken de Republikeinen hun meerderheid in de senaat te behouden, waardoor de kans op strenger privacyregels afneemt.

Het is opvallend dat Prosus koploper is met een plus van 13,0%. De koers van de investeringsmaatschappij wordt gedomineerd door het belang in Tencent. Het is u inmiddels bekend dat de grote beursgang van The ANT Group is geblokkeerd door de Chinese autoriteiten.

Het bewijst dat het Chinese establishment nog aardig wat vingers in de pap heeft bij het bedrijfsleven. Dit zou moeten leiden tot een lagere waardering van Chinese aandelen. Het tegendeel is echter waar. De IEX-Beleggersdesk is overigens al langer positief over het aandeel Prosus.