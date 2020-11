BeursVandaag: Aparte beurs

Er is nog steeds geen officiële verkiezingsuitslag in de VS, die nu al wordt aangevochten.

Het is intussen ook gedaan met het gestijg op de beurzen, de koersen moeten nu terug. Er zijn weer heel veel cijfers, de Fed zei bij haar rentebesluit te doen wat ze kan om de economie te ondersteunen en we doen het vandaag met Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, ofwel het Payroll Report over oktober.

Boskalis levert degelijke, maar weinig inspirerende cijfers af. Ze handhaaft de outlook.



Het volatiele OCI rapporteert double digits:



Vopak meldt veel vollere tanks, maar minder omzet en winst door desinvesteringen en valuta-effecten:



Gisteravond meldde Galapagos inderdaad minder omzet en rode cijfers:



OCI staat ook aangekondigd, maar daar zie ik nog geen Q3's van. Marktbreed is dit nu het verhaal, bitcoin is helemaal los:



Bitcoin is ook het enige dat stijgt, verder moet alles terug op Japan na. de dollar houdt het even op ruim 1,18.

De rentes leveren alweer een basispunt in:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Uber dat -2,0% op Q3-cijfers deed:

07:57 Verzekeraar Allianz krikt nettowinst op ondanks coronacrisis

07:49 Opslagtanks voor olie Vopak nog voller

07:10 Nikkei eindigt sterke week met winst

05 nov Minder ritjes bij Uber, maar wel veel meer maaltijdbezorging

05 nov Reisbedrijf Booking blijft zuchten onder coronacrisis

05 nov Galapagos schrijft rode cijfers en ziet omzet dalen

05 nov Opnieuw stevige koerswinsten op Wall Street

05 nov Shell gaat raffinaderij in Louisiana sluiten

05 nov Federal Reserve laat beleid onveranderd

05 nov Wall Street gaat opnieuw flink omhoog

05 nov VEB stelt Fugro aansprakelijk voor schade door koersval

05 nov Euronext profiteert van onrust op beurzen en overnames

05 nov IMCD neemt activiteiten over van Peak International

05 nov Weer winsten voor Europese beurzen

Analistenadvies luidt:

Alfen: naar €52 van €51 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda meet Payrroll Report en Philips dat haar strategie 2021-2025 uit de doeken doet:

07:00 Allianz Q3-cijfers

08:00 Boskalis Q3-cijfers

08:00 Vopak Q3-cijfers

08:00 OCI Q3-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie okt 2,5%

13:00 Philips capital market day

14:00 Virtu Q3-cijfers

14:30 VS Payroll Report okt 850K & 7,7%

En dan nog even dit

De terugblik:

With votes still being counted in battleground states, investors abandoned cautious pre-election positioning, driving all of Wall Street’s main indexes up for a fourth straight session https://t.co/uFkCNgqvfN pic.twitter.com/JGms7OFdts — Reuters Business (@ReutersBiz) November 6, 2020

Voor de liefhebbers:

WATCH: Jerome Powell, speaking to the press after the Fed decided to keep interest rates near zero, said the central bank has not run out of tools to sustain a U.S. economic recovery https://t.co/4CqG6Etdrh pic.twitter.com/FvPmQTw1xJ — Reuters Business (@ReutersBiz) November 6, 2020

Dit dus:

POWELL: FISCAL POLICY WILL DO WHAT FED CAN'T ON INCOMES pic.twitter.com/VG9pVrdZIJ — jeroen blokland (@jsblokland) November 5, 2020

Het kan niet op:

Alibaba beat sales forecasts on China e-commerce growth and said it was assessing the suspension of its affiliate Ant Group’s planned $37 billion IPO. More here: https://t.co/hrGmRRCD6n pic.twitter.com/MhqDwrwvMy — Reuters Business (@ReutersBiz) November 6, 2020

Maar:

Ant is far from the biggest problem in China's financial system, @anjani_trivedi says https://t.co/erKFPACaXg via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) November 6, 2020

Wie hebben we daar?

Airbnb is set to make its initial public offering listing as early as next week https://t.co/0Iy5lUuOZe pic.twitter.com/wCLDBQ2ld8 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 6, 2020

Verhip:

Uiteraard!

En wat lusten we dan?

“Let’s just say that as long as the election keeps going, we’re hoping that people keep eating pizza,” Papa John's CEO Rob Lynch said https://t.co/L2Nx3hY5ys — Bloomberg Markets (@markets) November 5, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.