TA: Beurzen bouncen back

Niemand heeft het over de senaat (48/48 momenteel), maar de twee zetels uit Georgia worden beiden een 'run-off' (kandidaat moet 50% of meer hebben daar), indien de democraten die beiden winnen volgende ronde hebben ze alsnog een meerderheid in de senaat. 50/50 betekent namelijk dat de vice president de laatste stem heeft.



De overige twee zetels zijn Alaska en North Carolina, Alaska gaat naar de republikeinen. North Carolina is nog onzeker, maar neigt naar de republikeinen ook.