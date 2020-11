TA: Beurzen bouncen back

Beer nog even ter motivatie:



--De beslissing van de Fed was unaniem op deze vergadering, hoewel dat niet het geval was in september, toen twee leden bezwaar maakten tegen een nieuwe benadering van inflatie waardoor de FOMC renteverhogingen zou uitstellen totdat de inflatie ruimschoots boven de doelstelling van 2% lag.



De verklaring bracht geen wijzigingen aan in de nieuwe benadering van “flexibele gemiddelde inflatie-targeting”, een poging van de Fed om een ??mandaat te bereiken waar het de afgelopen twaalf jaar niet aan is voldaan. Een belangrijk element van de nieuwe aanpak is de belofte om de tarieven niet te verhogen, zelfs niet als de werkloosheid sterk daalt, wat in het verleden werd opgevat als een belangrijk teken dat de inflatie zou stijgen.



Eerdere Feds hebben preventieve verhogingen gebruikt om prijsdruk af te wenden, maar dat zal onder het nieuwe regime niet gebeuren.