Fed: UNCH, maar

Zoals verwacht laat de Fed de rente ongewijzigd op 0,00-0,25%. Geen nieuws, de programma's lopen door.

Hier ziet u straks de persconferentie - hij houdt altijd ware colleges - van Fed-voorzitter Jerome Powell. Ongetwijfeld doet hij weer een beroep op Wall Street snel met een simuleringsprogramma te komen. Waar de vragen over gaan, zal u niet verrassen? De verkiezingen natuurlijk.

Er is echt geen nieuws:

“The current economic downturn is the most severe in our lifetimes,” Fed Chair Powell says, and “continued support from both monetary and fiscal policy” may be needed. https://t.co/cUfRhAQwyV pic.twitter.com/w8Z2nFuESd