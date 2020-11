Slotcall: Dag van de chippers

Net als gisteren zijn het weer de techfondsen die binnen de AEX (+1,1%) aan kop gaan. Met name de chippers hebben de smaak te pakken. ASML (+3,9%), ASMI (+3,9%) en Besi (+4,1%) profiteren van de prachtcijfers van Qualcomm.

De Amerikaanse chipgigant ziet dat de verkoop van de peperdure 5G mobiele communicatiechips begint los te komen. De omzet steeg in het derde kwartaal met 73%. Mede door een eenmalige bate liep de nettowinst per aandeel met meer dan 500% op.

Beleggers reageren met name positief op de afgegeven outlook. De omzet moet in het lopende kwartaal uitkomen op zo’n $8,2 miljard en dat is veel beter dan verwacht. Het aandeel koerst momenteel ruim 13% hoger op $146.

Het fonds is al enige tijd opgenomen in de IEX Blue Chip Portefeuille. Of de IEX-Beleggersdesk de cijfers wel of niet aangrijpt om winst te nemen, leest u in het onderstaande artikel.

BAM

Vanochtend opende BAM (-1,2%) nog zo’n 10% in het groen, maar inmiddels is de stemming volledig gedraaid. Afgelopen kwartaal werd er een winst geboekt van €52 miljoen en dat is bijna twee keer zo veel als verwacht. Het slechte nieuws is echter dat de renovatie van de Afsluitdijk drie jaar langer gaat duren dan gepland.

Er waren in de markt al geruchten dat BAM deze opdracht tegen een te lage prijs had aangenomen en die lijken bevestigd te worden. De bouwer heeft er een handje van om de verkeerde projecten aan te nemen.

BAM is zelf positief over de liquiditeitspositie van €1,2 miljard, maar de analisten van ING vinden dat de balans van het bedrijf nog altijd zwak is. De grootbank handhaaft zijn hold-advies. De IEX-Beleggersdesk is iets positiever. De reden waarom leest u in het onderstaande artikel

ING

Het derde kwartaal van ING (-4,8%) is niet om over naar huis te schrijven. De rentebaten zakten als gevolg van het lagerenteklimaat met 7%, terwijl de kosten juist opliepen. Daarnaast zette de bank €469 miljoen opzij voor slechte leningen.

Een andere tegenvaller is dat de bank afstapt van het progressieve dividend en kiest voor een pay-outratio van 50% van de bestendige winst. Het aandeel is sinds de bodem van maart slechts beperkt opgeveerd en dat heeft vooral te maken met de gure economische vooruitzichten.

Het is niet ondenkbaar dat er volgend jaar in Nederland een recordaantal bedrijven failliet gaat. Dit gaat simpelweg ten koste van de winst. De IEX-Beleggersdesk vreest daarom dat ING volgend jaar opnieuw fors moet afschrijven op giftige leningen.

Anderzijds zit er veel ellende in de koers verwerkt. De consensus ligt op een winst van €0,80 in 2021 en daarmee koerst het aandeel tegen amper 8 keer de winst. Of de waardering laag genoeg is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven vandaag redelijk dicht bij huis. De Britse rente loopt drie basispunten op, maar dan hebben we het wel gehad.