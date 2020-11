Huizenprijzen gaan dalen, volgens de banken

De NVM heeft de cijfers van het derde kwartaal van 2020 bekendgemaakt. Tot op heden heeft het coronavirus nog niet toegeslagen op de huizenmarkt.

Het omgekeerde is van toepassing, de huizenprijzen blijven maar stijgen. De gemiddelde huizenprijs voor een bestaande woning is nu €354.000. Voor een “kale” nieuwbouwwoning is dat €410.000 (www.nvm.nl/wonen/marktinformatie/). Hieronder nog enkele andere cijfers.

Bestaande woning

3e kwartaal 2020 Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Aantal verkochte woningen 41.583 +14,4% Aantal woningen te koop 27.861 -27,0% Gemiddelde verkoopprijs €354.000 +11,6%

Nieuwbouwwoning 3e kwartaal 2020 Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Aantal verkochte woningen 9.400 +45% Nieuw aanbod (incl kavels) 10.500 +22% Gemiddelde verkoopprijs €410.000 +9%

Nationale Hypotheek Garantie

NHG heeft de kostengrens vanaf 2021 verhoogd naar €325.000. Dat is dus al flink lager dan de gemiddelde prijs van €354.000 voor een bestaande woning. NHG wil het liefst de gemiddelde huizenprijzen volgen. Bij stijgende huizenprijzen loopt NHG altijd achter de feiten aan.

Als een starter een hypotheek wil afsluiten van €325.000 dan moet het gezamenlijke inkomen globaal €65.000 zijn. Opvallend is wel dat NHG nog steeds 0,7% van het hypotheekbedrag als kosten in rekening brengt voor de huizenbezitters die een hypotheek met NHG afsluiten.

Schrik niet: NHG heeft 1,5 miljard in kas om verliesdeclaraties te kunnen betalen. Aangezien de kans heel klein is dat tegenwoordig een woning voor minder dan de lopende hypotheek wordt verkocht, zal de kas van NHG niet snel afnemen. Spijtig dat NHG het percentage van 0,7% niet flink heeft verlaagd naar bijvoorbeeld 0,3%.

Het kabinet gaat starters tot 35 jaar wel een handje helpen. Zij hoeven de 2% overdrachtsbelasting niet meer te betalen.

Verwachting van de banken

Op het eerste gezicht ziet het er niet naar uit dat de huizenprijzen gaan dalen. Twee banken in Nederland (ING en de Rabobank) hebben echter een andere mening: de huizenprijzen gaan wel degelijk dalen. ING verkondigt het volgende:

De coronacrisis gaat ook de woningmarkt raken. Die verwachting spreekt het ING Economisch Bureau uit. De woningmarktexperts van ING verwachten dat de woningprijzen in het derde kwartaal van 2020 hun piek hebben bereikt en dat een prijsdaling tot na 2021 zal volgen. In het dal komen de prijzen zo’n 5% tot 10% lager uit, zo is de prognose. Volgens ING zorgen alle belangrijke drijvers van de woningprijzen in de huidige coronacrisis voor neerwaartse druk op de woningprijzen.

We zijn nu in het vierde kwartaal van 2020 aanbeland. Dit is volgens ING dus het kwartaal dat de huizenprijzen in ieder geval niet meer gaan stijgen en zelfs al gaan dalen. 2021 verwacht ING zeker een daling van de huizenprijzen die kan oplopen tot 10%.

Ook de Rabobank verwacht dat de huizenprijzen gaan dalen. De verwachte daling volgens de Rabobank is wel minder dan wat ING verwacht. De Rabobank verwacht 190.000 woningtransacties in 2021, tegenover 220.000 dit jaar. Tevens zijn de prijzen in 2021 naar verwachting gemiddeld 0,8 procent lager dan dit jaar.

Na een sterkere daling van 2,6 procent in 2022 gaan de huizenprijzen weer omhoog, denkt Rabobank. Dat komt door de lage hypotheekrente en het woningtekort.

Tot slot: wat voorspelt ABN AMRO. Die hadden eerst ook een daling van de huizenprijzen voorspeld, maar daar komen ze al op terug. Op termijn gaan de huizenprijzen wel dalen, denkt de bank. Maar wanneer dat is, kan Philip Bokeloh van het Economisch Bureau van ABN AMRO niet voorspellen. "Dat zou in 2022 kunnen zijn, maar dat is gezien de economische omstandigheden zo ver vooruit dat we daar geen goede uitspraken over kunnen doen."

Voorspellen is al moeilijk. Vooral in coronatijd is het eigenlijk niet mogelijk om een voorspelling af te geven. In ieder geval daalt nog steeds de hypotheekrente en daalt ook het aantal woningen dat te koop staat. Er zijn nog genoeg mensen die een huis willen kopen. Je ziet zelfs dat steeds meer mensen verder weg van hun werkgever een leuke woning zoeken.

Verdienen aan nieuwbouw

Tot slot nog iets opmerkelijks over de nieuwbouwwoningen. Op 12 september stond in het AD een zeer goed artikel over hoe huizenbezitters (maar natuurlijk ook huurders) veel geld kunnen verdienen door bezwaar in te dienen als er in de buurt huizen worden gebouwd.

Ik vind dat artikel schrijnend, want het laat zien hoe mensen kunnen zijn als ze duizenden euro’s kunnen verdienen. Nog opmerkelijker vind ik hoe aannemers zijn die diverse woningen willen bouwen. Zij zijn bereid om veel geld aan bezwarende personen te betalen om zo te zorgen dat de bouw op tijd kan beginnen. En dat betekent dat aannemers aanzienlijk verdienen aan nieuwbouwwoningen.