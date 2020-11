Beste Keuze 2020: Private banks Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie:

Met meer dan een half miljoen belegbaar vermogen is de kans groot dat u de diensten van een private bank kunt gebruiken. Zo'n bank belegt uw geld, maar helpt ook bij andere financiële vraagstukken, zoals vermogensplannng, fiscaal advies en estate planning. Er zijn er niet veel, dus keuzestress ligt hier niet snel op de loer, maar er zijn natuurlijk wel verschillen aan te geven in het niveau van de dienstverlening en de (beleggings)prestaties. En daarom loont het ook in deze categorie om op zoek te gaan naar het beste dat de markt te bieden heeft. Die selectie publiceren we jaarlijks op IEX onder het kopje Beste Keuze, waar we de beste producten en diensten voor beleggers in Nederland op een rijtje zetten. Krasse knarren In het geval van private banks werken we samen met vergelijkingssite finner.nl. Op basis van vooraf gestelde criteria leggen we de private banks van Nederland langs de meetlat. De vijf partijen die daar als beste uitkomen mogen het komende jaar de titel Beste Keuze voeren, bezegeld met ons keurmerk in de vorm van het bekende gouden stier-logo. Dat resulteert in een Top-5 die bijkans krom loopt van de samengebalde historie, want de beste private banks van Nederland gaan over het algemeen al heel lang mee. Alle online revoluties ten spijt, in dit segment laten ervaring en traditie zich niet zo makkelijk van de troon stoten, zo blijkt. Bekijk hier de Beste Keuze 2020 - private banks

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies.