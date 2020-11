Bitcoin goes ballistic

Zo, bitcoin! Zelden vertoond dat een asset na zo'n boom & bust relatief zo snel terugkomt. Geloof is op de proef gesteld en niet gebroken, dan maar. Indrukwekkend en als het zo hard en steil gaat, willen nog wel eens nietsvermoedende, maar greedy leken en suckers de markt in worden gezogen...



Vraag mij niet wat de prijs drijft - en de prijs is alles wat er is bij bitcoin, IMHO - maar be careful out there. Al is het maar omdat de coins zomaar, in een paar tikken of nog minder - vele procenten kunnen bewegen. Vooral dalen. Logisch, bij een item zonder fundamentals is ieder moment iedere prijs mogelijk.