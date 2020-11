BeursVandaag: Chaotisch

Joere Biden lijkt te gaan winnen en Donald Trump vecht de uitslag aan. En de futures? Die staan weer hoger. Korter kan ik het niet samenvatten. Hier meer.

Ofwel, wellicht onstaat nu de impasse of onzekerheid, waar we vooraf op de beurs voor vreesden. Vooralsnog doen de koersen anders vermoeden, maar dat kan ook maar zo weer draaien. Gauw door naar de cijfers, want u bent hier voor Wall Street en niet voor Main Street en het is weer raak voorbeurs.

ING heeft Q3's, voldoet niet aan verwachtingen, neemt impairment van €140 miljoen, 1000 fte's moeten weg en de pay-outratio (voor toekomstig dividend) wordt 50%



ArcelorMittal heeft een goed Q3 achter de rug, maar nu wordt het weer lastig. Ik hoef niet meer uit te leggen waarom. Het concern zegt wel klaar te zijn met schuldafbouw, ooit hét issue bij het aandeel.



BAM levert naar omstandigheden nog een aardig resultaat af, maar het wachten is op het reorganisatieplan.



Het is stil geworden rond Heijmans en zoals wel vaker is dat goed nieuws. Kijk aan, de bouwer verhoogt zelfs de outlook!



Marktbreed staat de boel er nu aardig tot fraai bij. Zie de Nasdaq 100 future, technologie gaat weer goed. Houd u vast, want Qualcomm deed +12,9% op Q3's, ofwel let straks op uw chippers. De volatiliteit is flink lager, de dollar daalt, olie moet terug na een dikke opgang en bitcoin is niet te houden.



Alweer drie basispunten eraf voor de VS, ik kijk zelf met argusogen naar de dalende rentes, omdat die op papier de aandelenrally weerspreken.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ook nog Q3's en mooie langetermijn-outlook van Sif.

07:54 BAM vindt weg omhoog na moeilijke eerste jaarhelft

07:49 Alfen levert stroomopslag met laadpalen in Middelburg

07:29 ArcerorMittal toont herstel na 'zeer uitdagend' tweede kwartaal

07:28 ING schrapt 1000 banen vanwege slechte economische klimaat

07:17 Nederlandse inflatie loopt weer iets op

07:09 Nikkei zet opmars voort na rally op Wall Street

04 nov Wall Street op winst in afwachting uitslag verkiezingen

04 nov Chipbedrijf Qualcomm kijkt met vertrouwen vooruit dankzij 5G

04 nov Veel minder vluchten van en naar Verenigd Koninkrijk gepland

04 nov Envipco stelt nieuwe financieel directeur aan

04 nov Techbedrijven stralen op groen Wall Street

04 nov Transactiewaarde Euronext lager dan in september

04 nov Windmolenprojecten zorgen voor meer drukte bij Sif

04 nov IMCD rondt eerste fase overname Signet af

04 nov Groene koersborden in Europa in afwachting van uitkomt VS

Analistenadvies luidt:

Heineken: naar €97 van €96 - Credit Suisse

Aperam: nmaar €28 van €28,30 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:



De agenda met weer heel veel en een Fed-rentebesluit. De voorzitter zal aandringen op eenheid voor een stimuleringsplan in Washington, denk ik.

06:30 Nederland CPI okt

07:00 ING Q3-cijfers

07:00 ArcelorMiital

07:00 Commerzbank Q3-cijfers

07:00 Société Générale Q3-cijfers

07:00 Lufthansa Q3-cijfers

08:00 BAM Q3-cijfers

08:00 Duitsland industriële orders sep 1,5%

08:00 Heijmans Q3-cijfers

14:00 AstraZeneca Q3-cijfers

14:00 Barrick Gold Q3-cijfers

14:00 Bristol Myers-Squibb Q3-cijfers

14:00 General Motors Q3-cijfers

20:00 VS Fed rentebesluit 0,00-0,25%

20:30 VS persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell

22:00 Galapagos Q3-cijfers

22:00 Uber Q3-cijfers

En dan nog even dit

Da's op papier te weinig, maar ach: de ECB en de inflatiedoelstelling...

Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 1,2 procent duurder dan vorig jaar. In september was de inflatie nog 1,1 procent.https://t.co/y88X1LmJfr pic.twitter.com/6wIJ06NuqN — CBS (@statistiekcbs) November 5, 2020

Nog even een terugblik, dat ging lekker gisteren:

U.S. stocks surged to close higher as the presidential election race remained cloudy, but the likelihood of gridlock in Congress made investors optimistic that major policy changes would be difficult to enact https://t.co/DrAbbduWYH pic.twitter.com/IUeTpYiCFA — Reuters Business (@ReutersBiz) November 5, 2020

Dat ging zelfs heel erg lekker. Wie zegt u? Nooit van gehoord, maar niks this time it's different dus:

Today’s post-election rally is largest since 1896 & 1900, BBG points out. Losing candidate in those elections - William J Bryan - bears passing resemblance to Donald Trump. Bryan was populist favored by rural Americans who championed easy money & railed against coastal elites. pic.twitter.com/mau1zP8kws — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 4, 2020

Grootste gevaar is nu dat de VS politiek lam wordt en er om te beginnen geen nieuw stimuleringsplan komt.

Wall Street and financial industry executives urged caution overnight as no clear winner emerged in the hours after polls closed in #Election2020, threatening a drawn-out count that keeps markets and businesses hanging https://t.co/QgPavi4Qic — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2020

Helemaal ondergesneeuwd (ook precies de bedoeling?), maar eigenlijk is dit hét beursverhaal deze week. Het had vandaag moeten gebeuren...Niet dus.

On @Breakingviews - An abrupt regulatory halt to Ant's $37 bln IPO speaks to Beijing's waning tolerance for the clout wielded by online titans https://t.co/UxOAjBOzy8 by @mak_robyn pic.twitter.com/ZbjakeaCOq — Reuters Business (@ReutersBiz) November 5, 2020

Inussen vaart de Royal Navy uit met een nieuw slagschip vol gratis geld, boem:

BREAKING: Bank of England boosts bond-buying program by 150 billion pounds ($195 billion) to help U.K. economy through a second wave of coronavirus restrictions https://t.co/2hztQhOMQd pic.twitter.com/8Oj9srrcHi — Bloomberg (@business) November 5, 2020

De vooruitblik:

From @Breakingviews: Jay Powell, the chair of the Federal Reserve, is going to stick with ultra-easy monetary policy in the coming years. That will make it easy for either Donald Trump or Joe Biden to nominate him for a second term https://t.co/62otvabFK6 @richardbeales1 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 5, 2020

De belangrijkste erfenis van Trump (I)? VS versus China dus:

Being tough on China is what unifies a polarized U.S., former trade negotiator says https://t.co/1Idc667XjB — CNBC (@CNBC) November 5, 2020

Duimen maar:

History suggests the post-election day rally in U.S. stocks bodes well for more gains over the next three months https://t.co/n2FXiUIZ3N — Bloomberg (@business) November 5, 2020

Dan nog even dit, pfff:

Kabinet stelt mogelijk avondklok in https://t.co/WYxieuWfaX — BNR Nieuwsradio (@BNR) November 5, 2020

