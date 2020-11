Trump vs Biden: ongekend spannend

Het is nog ongekend spannend in de Verenigde Staten. Biden heeft Michigan gewonnen en is nog 6 kiesmannen verwijderd van een overwinning; intussen clashen bewapende Stop the steal (Trump)-demonstranten met Count the vote (Biden)-demonstranten en dreigt de zittende president te doen wat hij al zijn hele leven doet: naar de rechter stappen. Foto: PBS NewsHour De beslissing lijkt te komen als de briefstemmen – de stemmen die vooraf aan de verkiezingen zijn opgestuurd per post – zijn geteld. Tot en met vrijdag zijn er drie webinars per dag waarin de markten besproken worden: 09.30 uur: Edward Loef (LYNX) bespreekt de Japanse beurs

13:00 uur: Tostrams-analisten Jacob Tromp en Wouter Slot bespreken de Europese beurzen

16.00 uur: Nico Inberg (IEX Premium) bespreekt de Amerikaanse beurs Schrif u hier in om de links voor de live-uitzendingen gratis te ontvangen!

U kunt ook de eerdere uitzendingen terugkijken. Japanse beurs: Salah-Eddine Bouhmidi (IG Markets) en Edward Loef (LYNX)

Europese beurzen: Jacob Tromp en Wouter Slot (Tostrams)

Amerikaanse beurs: Nico Inberg (IEX Premium) We hopen u bij de uitzendingen te mogen verwelkomen!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.