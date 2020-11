TA: Bungeejump door Trump

The day after the night before: De aandelenbeurzen hadden het woensdag moeilijk om de politieke onzekerheid in de VS te verwerken.

Nadat een overtuigende winst voor één van de presidentskandidaten was uitgebleven, kleurden beurzen aanvankelijk rood. Maar woensdag in de loop van de dag wisten de markten zich goed te herpakken. President Donald Trump die al de overwinning claimde in de Amerikaanse verkiezingen, terwijl er nog miljoenen stemmen geteld moeten worden, zorgde wel voor veel volatiliteit.

Beleggers vrezen overigens een periode van economische en politieke onzekerheid. Op de dag van de verkiezingsuitslagen steeg de dollar. De euro daalde in het spiegelbeeld naar $1,16. Verder gingen obligaties, zowel in de VS als in Nederland, in eerste instantie flink onderuit. Ook daalden goud en olie, overigens zonder al te veel technische schade aan te richten.

En nadat de stofwolken rond de verkiezingsuitslag enigszins waren opgetrokken, veerden de meeste markten weer op, met een glansrol voor aandelen. Opvallend is dat er nergens technisch trends, dan wel steunniveaus zijn gesneuveld.



De koersen in Nederland gingen flink op en neer, maar hebben zich uiteindelijk goed herpakt.



Er loopt trouwens ook nog de Slimste Belegger-beurscompetitie, waarvoor ik coach ben. Woensdag heb ik van de bungeejump-dips gebruik gemaakt door nieuwe Longs in te slaan. Er zijn trouwens deelnemers die in de eerste dagen hun virtuele startkapitaal al hebben verdubbeld, zoals Slimste Belegger Cees123 (+108%), Sjonniecash (+116%) en Verslagenbelegger (+103%). Kijk voor een verslag: Slimste Belegger: wie gaat er aan kop?

Vandaag bekijk ik AEX, S&P500, dollar, rente (VS en NL), goud en olie.

Nederlandse beurs

De AEX ging woensdag flink op en neer, maar bleef per saldo goed overeind. Vanaf het midden van de trading range krult de AEX weer opwaarts richting 575,71 punten (gevormd op 12 augustus). Al wekenlang bungeejumpt de AEX boven de steun 528,68 punten (bodem van 6 maart). De Amerikaanse verkiezingen hebben hierin geen verandering gebracht.

De S&P 500-index stabiliseert boven steun 3.210,17

De S&P 500 index heeft vorige week de steun 3.210,17 punten (bodem van 24 september) gezien. Recent is een serie met lagere toppen afgebroken. De verkiezingschaos heeft hierin geen verandering gebracht.

Technisch komt de S&P index er zelfs wat beter bij te liggen. Voor een harde technische verbetering is een doorbraak boven weerstand 3.588,92 punten (gevormd op 2 september) noodzakelijk. Bij een daling onder 3210,17 punten zal het technische beeld van de S&P-index verzwakken.

Olieprijs herstelt vanaf de steun 37,13

Brentolie beweegt zijwaarts. Er ligt steun rond 37,13 punten (bodem van 12 juni) en weerstand rond 46,53 punten (gevormd op 26 augustus). Omdat er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we voorzichtig te blijven. De verkoopdruk is nog niet uit de markt. Tijdelijk veert de olieprijs wel weer op vanaf de steun 37,13.

Amerikaanse 30-jarige obligatie kruipt weer boven de junibodem

De Amerikaanse 30-jarige obligatie (US T Bond 30yr) heeft woensdag binnen de dalende trend de steun 170,94 (bodem van 5 juni) intraday gebroken. Nu de US T Bond echter weer boven deze koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd.

Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt. De neerwaartse trend blijft net intact. Enkel boven weerstand 175,56 (gevormd op 15 oktober) klaart het beeld op. Daarna kan de koers naar de augustustop herstellen.

Nederlandse 8-jarige staatslening

De NL 5,5% 2028 gaat heftig op en neer. Per saldo beweegt de Nederlandse 8-jarige staatslening in zijwaartse richting tussen steun 143,50 (bodem van 20 maart) en weerstand 146,99 (top van 31 juli). De chaotische Amerikaanse verkiezingen hebben hierin geen verandering gebracht.

Goud veert op boven de steun 1.863,06

Het edelmetaal goud hobbelt al een paar weken heen en weer tussen steun $1.863,06 (bodem van 12 augustus) en weerstand $1.933,41 (gevormd op 12 oktober). Op verkiezingsdag bleef goud binnen deze bandbreedte.

Goud heeft de dalende trend al gebroken. Een verdere verbetering in het technische beeld treedt op bij een doorbraak en slotstand boven weerstand $1.933,41 (gevormd op 12 oktober).

Euro/dollar

De onrustige verkiezingsuitslag zorgde bij de euro aanvankelijk voor een flinke dip en een dip naar $1,16 (bodem van 25 september). Maar de EUR/USD wist zich boven deze steun te handhaven. De weerstand ligt op $1,20 (gevormd op 1 september). De euro heeft nog wel lagere toppen.

Verkoopdruk in de EUR/USD is nog niet boven de markt weg. We adviseren de steun goed in de gaten te houden, want bij een slotstand hieronder wordt de neutrale trend neerwaarts verlaten en dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie.