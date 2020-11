De Slimste Belegger: wie gaat er aan kop? Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Beurs vandaag

De deelnemers aan de Turbowedstrijd Slimste Belegger 2020 zijn uit de startblokken. En wat een week om te beleggen! Al maanden stonden de Amerikaanse verkiezingen aangekruist op de kalender, en nu zijn ze dan eindelijk geweest. Nu nog een uitslag. De beurzen gaan sinds maandag - misschien in de verwachting dat die eraan komt - steil omhoog, maar blijft dat ook zo? Slimste Belegger-deelnemer Cees123 (+108%) lijkt te denken van niet. Hij heeft volledig ingezet op de beweging, dichtbij de beurs gezeten, elke terugval benut en van elke stijging meegeprofiteerd, en vanmiddag stond hij bovenaan. Nu zit hij short, en is hij gepasseerd door sjonniecash (+116%) die een heel andere visie op de beurzen heeft en long zit in indices en olie. Verslagenbelegger (+103%) - ondanks zijn alias op de derde plaats - balanceert vandaag ING en ArcelorMittal tegen goud en zilver. Ook hij heeft zijn Longs gesloten. Welke kant gaat de beurs kiezen? Speler Bietenboer (+37%) maakte vandaag een mooie klapper met een Turbo Long op Prosus, en onze eigen Nico Inberg (+22%) maakte ruim 45% rendement met een Turbo Long op bpost. Van de coaches staat Royce Tostrams bovenaan met een rendement van ruim 26%. Hij zit long en blijft long, vandaag onder andere met Galapagos en Wolters Kluwer. Wij zijn enorm benieuwd hoe het verder gaat! Doet u al mee? Afgelopen maandag begonnen Als u meedoet met de Slimste Belegger 2020: leert u beter Turbobeleggen;

krijgt u wekelijks exclusieve beurstips;

wordt u begeleid door onze 5 coaches. U heeft vanaf maandag 2 tot en met 27 november om de top van de ranglijsten te behalen. Als deelnemer maakt u weer kans op vele mooie prijzen, zoals wekelijks 500 euro, een IEX Premium jaarabonnement én natuurlijk de hoofdprijzen van 1.000 en 2.500 euro. Over de Slimste Belegger 2020 In samenwerking met IEX organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger: het spannendste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis spel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's. Kijk voor meer informatie over de coaches, de te winnen prijzen of om u nog snel in te schrijven op Slimstebelegger.nl. En volg de wedstrijd op Facebook!

