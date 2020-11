Het échte grote beursverhaal vandaag waar niemand op let en dat is ook precies de bedoeling

Intussen bij Ant Group en Jack Ma, eigenlijk en strikt genomen is dit het grote beursverhaal van vandaag: de beursgang van Ant Group voor dik $30 miljard, de betaaltak van Jack Ma's Alibaba, gaat dus morgen niet door in Shanghai en Hong Kong. U ziet het, het is een beetje vaag en weinig expliciet waarom precies.

Gelet op de dag dat dit bekend wordt - iedereen kijkt naar de VS nu - denk ik stiekem dat de hype Beijing te gortig werd. En met een bijna 300 keer overtekende grootste beursgang ooit is het dat echt wel? Kortom, maar even niet en met die verkiezingen valt de overige koersschade misschien nog mee. Het lijkt erop.