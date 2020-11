Zenuwslopend. De koersen ook

Het is loeispannend met die verkiezingen en de koersen weten er ook geen raad mee. Op en neer en heen en weer, maar op enkele uitschieter na blijven ze toch redelijk dicht bij huis. De Nasdaq 100 future, ofwel technologie, is nog het meest opvallend. Of de Amerikaanse rente minus 10 basispunten? Vandaar ook Aegon.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente columns van Arend Jan Kamp