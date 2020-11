BeursVandaag: Lagere opening

Een nieuwe dag met nieuwe kansen. De beurs is aan een vroege eindejaarsrally begonnen. Wie dacht dat het gisteren al zo'n beetje klaar was is eraan voor de moeite. De index liep de hele dag gestaag op om op het hoogste punt te sluiten. Technologie-aandelen nemen andermaal de leiding: Tech de la course!

Vandaag is een andere dag. De futures staan lager, in Azië zakken beurzen weg. In Shanghai zakt de index 0,2% en in Hongkong 0,4%. In Australië doet de beurs zelfs -0,65% terwijl de Japanse beurs onder aanvoering van techaandelen 0,7% hoger sloot.

Alibaba sloot 3% hoger in China: het was Singles Day en dan koopt iedereen zich een slag in de rondte: er is voor $65 miljard aan prullaria gekocht door/voor alleenstaand China. In China zelf wordt het vooral Double 11 genoemd, naar de datum 11 november. Dit weekend meer daarover in de weekendbijlage.

Verder is er veel pas op de plaats: olie blijft hangen net onder $44, een OPEC-lid heeft gezegd dat de productiebeperkingen tot in 2021 verlengd kunnen worden. De goudprijs weet het ook even niet meer rond $1870. Bij 1870 moet ik eerder aan goudgele rakkers denken.

Verder is er in de VS veel gedoe over de presidentsverkiezingen: Trump komt met allerlei rechtszaken terwijl een aantal staten pas tegen eind volgende week de definitieve uitslagen zeggen te hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bedrijfsnieuws

SBM Offshore

Wat gaan we doen vandaag? Genoeg ammunitie voor een spannend beursdagje. Cijfers zijn er van onder andere SBM Offshore. De Schiedammers/Monegasken verhogen de ebitda-outlook dit jaar van above $900 mln naar around $950 mln. Strikt genomen is het geen verhoging, $950 is ook above $900 maar het is niettemin goed nieuws.

2020 Directional EBITDA guidance increased from above US$900 million to around US$950 million despite challenging environment

2020 Directional revenue guidance maintained at around US$2.3 billion

Renewable energy: Floating Offshore Wind Provence Grand Large project moving ahead

Year-to-date Underlying Directional revenue of US$1,706 million

Second Fast4Ward® hull for Prosperity project completed

SBM aast ook op windprojecten, daar ligt een nieuwe toekomst. NN Group, onze grootste verzekeraar, stond ook op de agenda maar deze publiceert geen kwartaalcijfers meer.

FlowTraders

Het handelshuis koopt voor €30 mln eigen aandelen in de komende 12 maanden voor incentive programma's voor hun werknemers. Dat is ongeveer 3.3% van de vrij verhandelbare aandelen.

CM.com, Sligro, Van Lanschot

Digitale dienstverlener CM.com komt samen met Sligro en Van Lanschot Kempen in een Europese index voor kleinere tech-aandelen, de MSCI Global Small Cap Index. Deze index rendeerde gemiddeld 8.7% vanaf 2000 en herbergt maar liefst 4203 namen. De gemiddelde marketcap is $1,4 miljard. De factsheet van deze index vindt u hier.

Stern Groep

De netto-omzet van Autodealer Stern zakte met 5 procent tot €197,9 miljoen. De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland ging in de afgelopen periode met bijna 14% omlaag en de afzet van nieuwe bedrijfswagens kromp met ruim 9%. Over de eerste negen maanden van dit jaar nam de omzet van Stern met meer dan 10% af tot €686,5 mln.

Verder buitenlands nieuws

In het buitenland melden o.a. Deutsche Telekom, KBC, RWE en Siemens hun derdekwartaalresultaten. Beleggers in Shell zien vandaag 14 cent van hun koers afkalven en in hun portemonnee belanden: de Koninklijke is weer eens, eens per drie maanden, ex-dividend.

Agenda vandaag

De agenda van vandaag ziet er als volgt uit. Om half drie de jobbies en een inflatiecijfertje en vanavond nog wat Amerikaanse mastodonten met de kwartaalcijfers.

08:00 SBM Offshore Q3-cijfers

08:00 Biocartis Q3-cijfers

08:00 KBC Q3-cijfers 08:00

Deutsche Telekom Q3-cijfers

08:00 RWE Q3-cijfers

08:00 Siemens Q3-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI okt +0,1% MoM

09:00 Royal Dutch Shell notering $0,167 ex-dividend

09:00 Merck Q3-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS inflatie CPI okt +0,2% MoM

22:00 Applied Materials Q3-cijfers

22:00 Cisco Q3-cijfers

22:00 Disney Q3-cijfers

En dan nog even dit

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.