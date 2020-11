BeursVandaag: Hectisch!

Impasse: krijgen we het vervelendste scenario? Gedoe...

De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen laat mogelijk nog uren en misschien wel dagen op zich wachten. Het zit heel dicht op elkaar en de markten ogen rommelig en hectisch. Aandelen presteren nogal wisselend met Amerikaanse technologie in de hoofdrol.

De president intussen zelf, met alvast een opmerking van Twitter, want het is 2020. Blijkbaar.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

De S&P 500 mini future vannacht:



De dollar trekt ruim een cent aan:



De Amerikaanse tienjaarsrente daalt zeven basispunten.



Er is meer te doen vandaag, veel meer en Ahold Delhaize verslaat met haar Q3's de verwachtingen en het bedrijf koopt volgend jaar voor €1 miljard eigen aandelen in.



Aperam meldt zich met een degelijk Q3-rapportage. Het roestvrijstaalbedrijf verwacht betere tijden en bouwt schuld af.



Alfen heeft de wind in de zeilen en vooral de zon op de panelen, handhaaft de outlook, maar is voorzichtig voor Q4.



Hier nog even het hele marktbrede plaatje, er zijn flinke uitslagen overal en het wisselt snel.

De rentes zijn nog het duidelijkst? Risk-off..

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren net nog de redding van KLM tussendoor:

07:51 Obligatiehandel en lage voorzieningen helpen Crédit Agricole

07:48 Alibaba-oprichter Jack Ma toch niet rijkste man van Azië

07:18 Nikkei maakt inhaalslag in afwachtende regio

07:12 Roestvrijstaalconcern Aperam rekent op groei

06:23 Olieprijs stijgt, goudprijs daalt in spannende verkiezingsrace

06:06 Kabinet akkoord met KLM-plan, steun van 3,4 miljard beschikbaar

03 nov Ruime winst voor Wall Street op dag verkiezingen VS

03 nov Wall Street vol vertrouwen op verkiezingsdag

03 nov Stevige winsten op Europese beurzen

Analistenadvies luidt als volgt met twee downgrades:

DSM: naar €141 naar €138 - Credit Suisse

Corbion: naar hold van buy en naar €44 van €38 - Berenberg

PostNL: naar hold van buy en naar €2,85 van €2,15 - Kepler Cheuvreux

De agenda is ook nog eens tjokvol met cijfers, inkoopmanagersindices (China is al door met 56,8) en het ADP arbeidsmarktrapport. Het Fed rentebesluit is morgen en niet traditioneel op woensdag.

02:45 China Caixin services PMI okt

07:00 BMW Q3-cijfers

07:00 Aperam Q3-cijfers

07:00 Ahold Delhaize Q3-cijfers

08:00 Vestas Q3-cijfers

08:00 Hunter Douglas Q3-cijfers

08:00 Genmab Q3-cijfers

08:00 Alfen Q3-cijfers

09:50 Frankrijk services PMI okt 47,6

09:55 Duitsland services PMI okt

10:00 EU services PMI okt 47,6

10:30 VK services PMI okt 52,2

14:15 VS ADP arbeidsmarktrapport okt 749K

15:45 VS Markit services PMI okt

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index okt 57,5

16:30 VS wekelijkse olievoorraden

22:00 Liberty Global Q3-cijfers

22:00 Qualcomm Q3-cijfers

De grootste beursgang ooit en die wordt dan op de Amerikaanse verkiezingsdag, als iedereen met het hoofd ergens anders is, uitgesteld. Opvallend.

WATCH: The Shanghai stock exchange suspended Ant Group’s initial public offering on its STAR market, prompting the company to also freeze the Hong Kong leg of the dual listing, which was due on Thursday https://t.co/OxVL2uc4Pw pic.twitter.com/IRQIovEWrO — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2020

Heel opvallend zelfs?

BREAKING: China plans to crack down further on Ant Group by discouraging lenders from working with the fintech giant, sources say https://t.co/28yPzIzF28 pic.twitter.com/QNLo98q5zC — Bloomberg Next China (@next_china) November 4, 2020

Misschien is het wel verstandig...

China stock that sounds like "Trump wins big" surges in Shenzhen https://t.co/wWXIF0WphP pic.twitter.com/djEEgvXRd8 — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2020

Binnenkort komt er misschien ook iets in Den Haag vrij...

BP close to selling London headquarters to cut costs - FT https://t.co/SgzmVMRujn pic.twitter.com/cF88HutJIm — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2020

