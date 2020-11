Slotcall: Het gaat hard

De AEX (+1,9%) klimt op de dag van de Amerikaanse verkiezingen tot boven de 550 punten. Of het goede sentiment morgen aanhoudt, hangt af van de verliezer. Mocht Biden of Trump zijn nederlaag niet accepteren, dan verdwijnt deze winst als sneeuw voor de zon.

Technologie blijft vandaag wat achter op de beurs. Wellicht speelt mee dat JP Morgan Cazenove zijn outlook voor technologie naar beneden heeft bijgesteld. De Amerikaanse zakenbank was altijd positief over technologieaandelen, maar is nu van mening veranderd.

JP Morgan Cazenove vindt de fikse aandeleninkoopprogramma's en sterke balansen van de techfondsen aantrekkelijk, maar het probleem is alleen dat dit al volledig in de koersen zit verwerkt. De bank denkt daarom dat technologie volgend jaar zal achterblijven ten opzichte van de brede markt.

It's time to sell tech stocks, JP Morgan says.



After two years with a bullish outlook on the tech sector, analysts said Monday they believe its time to start taking profits in the best-performing sector over the past four years. https://t.co/1i5bWmTDr3 — MarketWatch (@MarketWatch) November 3, 2020

DSM

De omzet van DSM (+2,4%) daalde afgelopen kwartaal met 4%, maar dit wordt grotendeels veroorzaakt door een zwakkere dollar. Het brede beeld is dat de Nutrition-divisie goed presteert, maar dat de materialen-tak het moeilijk heeft. Bij deze divisie zakten de opbrengsten met maar liefst 17%.

Gezien de aangekondigde lockdowns is het onwaarschijnlijk dat er in het lopende kwartaal verbetering optreedt. We verwachten dat het chemiebedrijf volgend jaar een winst per aandeel behaalt van €4,28.

Bij een koers van €141 betaalt u 33 keer de getaxeerde winst en dat vrij fors. Hier staat echter tegenover dat het bedrijf een uitermate goed trackrecord heeft op de beurs en tevens coronaproof is.

Ahold

De resultaten van Ahold (+0,7%) zullen in het derde kwartaal wat terugvallen ten opzichte van het ijzersterke tweede kwartaal. De horeca was afgelopen kwartaal weer open, wat ten koste gaat van de supermarktverkopen. Tevens is de dollar ten opzichte van de euro in waarde gedaald.

Exact een jaar geleden handelde de euro tegen 1,11 dollar. Nu krijgt u voor iedere euro 1,17 dollar terug. Aangezien 61% van de omzet wordt behaald in de VS heeft dit een negatieve impact van zo’n 3% op de totale groepsopbrengsten. De consensus is dat Ahold in het derde kwartaal een winst per aandeel heeft behaald van €0,48.

In het tweede kwartaal was dit nog €0,65. Positief is dat het vierde kwartaal weleens historisch goed kan zijn. Er is immers een reële kans dat restaurants en cafés ook tijdens de feestdagen gesloten zijn. Dit speelt Ahold in de kaart.

Momenteel koerst het aandeel tegen zo'n 12 keer de verwachte winst over 2020. Of dit voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes bewegen alle kanten op. De grootste uitschieter is de Amerikaanse yield. Deze loopt maar liefst vijf basispunten op naar 0,90%. Nog drie basispunten te gaan en ze betalen net zoveel rente als de Grieken over hun tienjaars staatspapier.