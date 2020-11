Beursexperts zien de zon weer schijnen

Ha, ha,...geweldig! Oktober de 'crashmaand',... juist dan dekt vrijwel iedereen z'n posities af voor koersdalingen, (behalve 'Jan Punt' want die snapt daar toch niks van,.....). Dus komt er geen trekker naar beneden, want iedereen heeft al shortdelta's gekocht.



Nu is het november, helaas, geen crash, dus we 'mogen' kopen, en alle remmen gaan los!



November kan zomaar een barre, maar in ieder geval een bewogen maand worden. Jelle trekt even de gordijnen dicht maar wens jullie toch Good Luck met jullie zojuist aangekochte longposities!