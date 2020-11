Beste Keuze 2020: Brokers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie:

Zelf beleggen is populair. Maar welke brokers zijn de beste? Dit is de Beste Keuze volgens IEX. Komt het door het gedwongen thuis zitten? Of omdat er zich volop koopkansen voordeden na de crash van begin dit jaar? De precieze oorzaak is niet duidelijk, maar feit is dat mensen in coronajaar 2020 masaaal zijn gaan beleggen. Wie gaat beleggen zoekt een online handelsplatform, ook wel broker genoemd, om dat bij te doen. Die zijn er in verschillende soorten en maten. U kunt bij uw bank terecht – alle grote banken hebben ook een eigen beleggingsplatform waarop u kunt handelen - maar er zijn ook meerdere gespecialiseerde brokers, die geen ander doel hebben dan u begeleiden bij uw beleggingen. Verschillende eisen Welke voor u de meest geschikte is hangt af van uw voorkeuren. Sommige beleggers hechten zeer aan service en hulp bij het zelf beleggen, anderen willen het vooral goedkoop, en weer een andere groep wil een zo geavanceerd mogelijke dealingroom inrichten voor zichzelf. Zoas ieder jaar helpen we u bij het maken van die keuze door een voorselectie uit het aanbod te maken, op basis van objectieve criteria: de Beste Keuze van IEX. VIjf brokers die, naar onze mening, het beste aanbod voor beleggers in de markt hebben. Omdat de wensen voor wat een goed platform moet bieden nogal kunnen verschillen hebben we Beste Keuze-selectie opgesplitst in twee categoerieën: een voor beginnende of minder ervaren beleggers en een voor gevorderde beleggers die veel handelen. Het beste dat de markt te bieden heeft De Beste Keuze van IEX Gouden Stier is onze selectie van de beste producten en diensten die op dit moment voor beleggers te verkrijgen zijn. Ze zijn herkenbaar aan het bekende logo van de gouden stier, al meer dan een decennium het keurmerk voor de beste producten en diensten voor Nederlandse beleggers. Voor het overzicht van alle categorieën kunt u hier kijken. (In de komende weken zullen we ook de Beste Keuzes van 2020 in die categorieën bekend maken). Bij de bepaling van beste brokers werken we samen met de onafhankelijke vergelijkingssite Finner.nl. Aan de hand van hun gegevens en vastgestelde profielen voor een beginnende en gevorderde belegger, kiezen we voor elk van die twee types de vijf beste brokers in de markt. Welke dat zijn? U vindt ze hier: Beste Keuze – Brokers voor beginnende beleggers Beste Keuze – Brokers voor gevorderde beleggers

