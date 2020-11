BeursVandaag: Nog één nachtje slapen

Als ik u morgen op dit uur maar een winnaar kan melden. En een mooi grafiekje van dollar, VS rente en S&P 500 future geven.

Iedereen is het erover eens dat een duidelijke uitslag - en bij voorkeur al de felicitaties van de verliezer - het beste is voor de beurs, of het nou Joe Biden of Donald Trump wordt. Verder bemoei ik mij niet met dit gevoelige onderwerp, kies uw favoriete kandidaat en de koersen staan hoger na een mooi rondje gisteren.

Over naar de waan van de dag op beurzen, er is niet zo heel veel nieuws, cijfers en data. DSM heeft Q3's en heeft last van corona en haalt - mede dankzij valuta-effecten - de verwachtingen niet. Torenhoge waardering zoals in dit geval laat dan vaak weinig room for error, maar dat zien we om 09:00 uur wel.

Kendrion weet corona juist een beetje van zich af te schudden, ebitda en cash flow groei. Niet slecht denk ik gegeven de omstandigheden.

De brede markt ziet er goed uit na een prima sessie op Wall Street, waar technologie wel achter bleef. De dollar, olie en goud zakken wel iets. Kijk China en Hong Kong ook gaan, donderdag gaat Ant Group naar de beurs.

De rentes houden zich nog koest:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een nieuwtje van Galapagos, het gedoe bij KLM en PayPal deed -5,7% op haar Q3's.

07:57 Kendrion wil verder uitbreiden in China

07:48 Handelstak stut resultaten BNP Paribas

07:35 Bayer treft geen regelingen rond Roundup, mogelijk nieuw proces

07:33 Omzet optiekbedrijf EssilorLuxottica omlaag

07:31 DSM voelt crisis nog steeds bij materialentak

07:25 HAL investeert in ontwikkelaars broeikassen

07:16 Stevige winsten op Aziatische beurzen

06:44 Coronashoppers stuwen resultaten PayPal

06:32 Pilotenvakbond: we werken met KLM aan oplossing

02 nov 'Beveiliger G4S wijst opnieuw koper de deur'

02 nov EMA buigt zich over vergunningsaanvraag Galapagos

02 nov Wall Street lijkt voor te sorteren op overwinning Biden

02 nov Philips klaagt over inbreuk patenten door Boston Scientific

02 nov Wall Street tussentijds overwegend op winst

02 nov Vakbond FNV alsnog akkoord met reddingsplan KLM

02 nov PostNL in de uitverkoop op groen Damrak

Analistenadvies luidt als volgt en Morgan Stanley zet Shell terug op een koop:

Philips: naar €47 van €46 - Citigroup

Royal Dutch Shell: naar overweight van equal-weight

De AFM meldt deze shorts:

De agenda spreekt voor zich:

00:00 VS presidentsverkiezingen

07:00 BNP Paribas Q3-cijfers

07:00 Adecco Q3-cijfers

07:00 DSM Q3-cijfers

07:00 Bayer Q3-cijfers

07:30 Kendrion Q3-cijfers

14:00 Ferrari Q3-cijfers

16:00 VS fabrieksorders sep 0,5%

En dan nog even dit

De terugblik:

Stocks on Wall Street rebounded in a choppy session, after suffering their steepest weekly loss since March https://t.co/Uhf5DJtzB4 pic.twitter.com/KndQbbRXxX — Reuters Business (@ReutersBiz) November 3, 2020

Voor wie iets wil doen:

Analysis: Investors brace for another wild ride on U.S. Election Night https://t.co/HbqwWDRsa1 pic.twitter.com/fLuXA9C83w — Reuters (@Reuters) November 3, 2020

Alles draait om de dollar:

FX markets to remain net short U.S. dollar after election: Reuters poll https://t.co/ju87maKSpi pic.twitter.com/xHnfTirrZU — Reuters (@Reuters) November 3, 2020

Geen idee wat het waard is, misschien kan u er iets mee, maar dit Australische huis doet in ieder geval een gooi naar een voorspelling.

The options market suggests that anything but a clear winner on Tuesday would sink the world’s biggest ETF by more than 8%, according to Susquehanna https://t.co/622wQOJei4 — Bloomberg Markets (@markets) November 3, 2020

Ik zou zeggen dat Beijing toch ook wel schrikt van de hype?

Days ahead of Ant's $34 bln IPO, founder Jack Ma was hauled in by regulators for a chat. It's the clearest sign yet that China wants to tame a wild market, says @mak_robyn https://t.co/dG6C79Uk6O pic.twitter.com/67vNZANqtS — Reuters (@Reuters) November 3, 2020

De insiders kopen niet:

One group that hasn’t been eager to buy the October dip in stocks: executives in charge of U.S. companies https://t.co/ONq8Lt9NLd — Bloomberg Markets (@markets) November 3, 2020

Potverdorie...

Ouch! Goldman Sachs had downgraded Eurozone Q4 from +2.2% to -2.3% as many countries are going into renewed #lockdown. pic.twitter.com/2jGfZcHe33 — jeroen blokland (@jsblokland) November 2, 2020

Nog eentje, voor een opgaande trend hebben we vooral een neergaande trend nodig, nietwaar?

Extra maatregelen moeten dalende trend versterken https://t.co/MCTSQKKEH3 — BNR Nieuwsradio (@BNR) November 3, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.