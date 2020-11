TA: Biden versus Trump

In de nacht van dinsdag 3 november zullen we weten of Trump zijn presidentschap kan verlengen of dat Joe Biden zitting neemt in het Witte huis. Wie het ook moge zijn, de rust keert pas terug indien er een landslide victory komt en het onverkort duidelijk wordt wie de nieuwe president van de VS zal zijn.

Want als het tegenzit en de stembiljetten misschien wel stuk voor stuk geteld en herteld moeten worden, kan het dagen, mogelijk zelfs weken duren voordat de witte vlag gehesen kan worden. Dan zal het nog een tijdje onrustig blijven op de beurs.

Voor beleggers lijkt het erom te spannen, maar ik denk niet dat het veel zal uitmaken. Anders hadden de beurzen al lang gereageerd op de slechte peilingen voor de zittende president Trump. Desondanks is het wel leuk om te kijken hoe de impact van de verkiezingen op de financiële markten kan worden ingeschat aan de hand van verschillende invalshoeken.

Republikeinen of Democraten

Wie zijn er beter voor de beurs? Het is een fabeltje dat de Republikeinen beter zouden zijn voor financiële markten. Op de een of andere manier denken beleggers dat Wall Street beter presteert met een Republikein als president, dan met een democraat. Maar de statistieken vertellen iets anders.

Resultaten S&P500

Historisch bezien heeft Wall Street in de afgelopen 90 jaar onder Republikeinen een geannualiseerd rendement van 7,7% behaald. Maar het geannualiseerd rendement onder de Democraten sinds eind 20-er jaren van de vorige eeuw was 13,3%.

Democraten zijn niet altijd de big spenders waarvoor ze worden uitgemaakt. Zij zijn juist vaak degenen die het huishoudboekje goed op orde brengen of houden. Zo was democraat Clinton voorstander van een sterke en gezonde overheid. Hij meende dat de economie gebaat was bij zowel een effectieve particuliere sector als een gezonde overheid.

Lagere belastingen

Clinton wist het structurele tekort op de begroting om te buigen in een overschot. Onder Bush jr , dus na Clinton, zijn de overheidsuitgaven weer verdubbeld. Bush jr verlaagde de belastingen, maar liet de uitgaven exploderen, onder andere door enkele kostbare oorlogen. Ook onder Trump zijn de belastingen sterk verlaagd. Dat is direct wellicht positief voor bedrijven, maar op wat langere termijn desastreus voor het huishoudboekje van de overheid.

Dan is er de presidentiële cyclus

Ook weer uit statistieken blijkt een soort van vierjarige presidentiële cyclus. Deze cyclus begint met het verkiezingsjaar, daarna het eerste en tweede jaar van elk presidentsschap, tenslotte het jaar vóór de volgende verkiezing.

Vaak zijn de eerste twee jaren van de nieuwe president het lastigst voor Wall Street. Dat zijn namelijk de jaren waarin impopulaire maatregelen genomen worden. De nieuwe verkiezingen liggen dan nog ver weg, waardoor belastingverhoging wat makkelijker doorgevoerd kunnen worden.

De laatste twee jaar van elk presidentschap zijn historisch gezien de beste jaren voor de beurs. Dat komt doordat politici dan wat makkelijker met douceurtjes komen, om hun kiezers te paaien. Zo wordt de economie in het jaar vóór een verkiezing vaak extra gestimuleerd.

Ook hierin heeft Trump zich laten kennen door de belastingen voor het bedrijfsleven sterk te verlagen. Biden heeft aangegeven dat hij de belastingvoet structureel wil optrekken.

Gezond huishoudboekje

Trump staat behoorlijk achter in de meeste grote en gezaghebbende peilingen. Ook de wedkantoren geven hem weinig kans. Overigens zaten de peilingen er in 2016 faliekant naast. Net als ik trouwens. Maar zoals ik aan het begin van mijn blog stelde, het zal uiteindelijk niet zal uitmaken wie er wint.

Wordt het Trump, dan zien we nog eens 4 jaar van hetzelfde. Wordt het Biden, dan zal er een frisse wind door de overheidsfinanciën waaien. Dat is niet noodzakelijkerwijs slecht voor Wall Street, want uiteindelijk is een gezond huishoudboekje belangrijk. Niet alleen voor de beurs, ook voor de economie en de individuele huishoudens.

Biden versus Trump

Het lijkt er overigens steeds meer op dat Trump het niet gaat redden. Beurs en beleggers houden de laatste weken al sterk rekening met winst voor Biden. Voor de korte termijn schat ik in dat de markten niet negatief zullen reageren, althans niet langdurig. Want veel onzekerheid zal dan worden weggenomen.

Voor nu is het belangrijk dat woensdag, als we wakker worden, mogelijk duidelijk is welk economisch steunpakket - om de coronaeffecten op te vangen - het gaat worden. Joe Biden wordt waarschijnlijk de volgende president van de Verenigde Staten. En met een landslide victory - dat denk ik niet, dat zeggen de beurzen.

De beste maanden

Bovendien liggen de beste maanden voor ons, ik gaf dat eind vorige week al aan. Statistisch zouden we sowieso aan de vooravond kunnen staan van een wereldwijde opleving van de beurzen. Bovendien gaan koersen toch altijd omhoog; het is net voetbal: beurzen gaan stevig op en neer, maar uiteindelijk altijd omhoog. Net zoals Gary Lineker ooit zei over voetbal: 'Voetbal is simpel: 22 mannen volgen negentig minuten lang een bal en uiteindelijk winnen de Duitsers.'

Technisch geven diverse signalen aan dat beleggers binnenkort opgelucht kunnen ademhalen en dat de grootste koersdalingen voorbij zijn. Dat impliceert dat de wereldwijde verkoopdruk van de afgelopen weken is opgedroogd:

De notoir slechte beursmaand oktober is voorbij

Oktober is vaak de maand van sterke koersbodems

De beste beursmaanden liggen statistisch gezien voor ons

Er komen nu weer nieuwe geldstromen naar de markt, onder meer uit pensioen- en verzekeringspremies.

Vermogensbeheerders willen tegen het jaareinde vaak sterke aandelen aan hun portefeuilles toevoegen (windowdressing)

Technisch zijn de langetermijn-steunniveaus intact gebleven

Vandaag bekijk ik de meerjarige technische plaatjes van de Dow Jones, de AEX-index, de AEX Total Return index en de MSCI World index. Op de grafieken hieronder heb ik het moment van de verkiezingsoverwinning van Trump, in 2016, met een rood pijltje gemarkeerd.

Nederlandse beurs/AEX-index

De AEX maakt pas op de plaats onder weerstand 589,40 punten (gevormd op 3 februari). Pas na een uitbraak hierboven komt er ruimte voor een verdere stijging, in eerste instantie richting de top van begin 2020 rond 632 punten. Daarna komt het all-time high uit 2001 rond 701 punten in beeld.

Wall Street/Dow Jones

De Dow Jones laat op langere termijn nog steeds hogere bodems zien. Op korte termijn wachten we tot weerstand 29.564,70 punten (gevormd op 12 februari) wordt gebroken. In dat geval wordt de uptrend verlengd en mogen hogere koersen tegemoet worden gezien.

AEX Total Return index

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) consolideert onder de weerstand 2.033,28 punten (top van 16 oktober). Een uitbraak hierboven is noodzakelijk om de oude stijgende lijn te hervatten richting het all-time high rond 2193,14 punten, waar de top van februari ligt.

MSCI World index

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, zoekt naar richting. Op lange termijn moet de index boven weerstand 2.494,10 punten (top van 2 september) breken. Dan pas klaart het beeld weer op en kan de uptrend worden hervat naar nieuwe all-time highs.