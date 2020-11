Biden versus Trump: Hoe de uitslag te volgen?

Vier jaar geleden was voor hier de zon opkwam duidelijk dat Donald Trump - voor de meesten onverwachts - de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen. Maar dit jaar kan dat anders zijn.

Vanwege de coronapandemie hebben meer Amerikanen dan ooit per post gestemd, en dat zijn, zo zeggen politieke analisten, voornamelijk Democraten: die zijn meer geneigd zich aan de social distancing-maatregelen te houden, en hebben ook vaker werk waarvan ze geen hele dag vrij kunnen nemen om op de verkiezingsdag zelf uren in de rij te gaan staan.

Hoe de stemmen die per post binnenkomen geteld worden, verschilt per staat. In sommige staten zijn de formulieren al uit de dubbele envelop gehaald en gladgestreken om ze zo snel mogelijk te kunnen verwerken, in andere staten heeft de rechter dat verboden.

Veranderende uitslagen

In Florida en North Carolina is het tellen van de per post uitgebrachte stemmen al weken aan de gang. Zodra de stembussen gesloten zijn, kunnen die staten rapporteren wie aan kop gaat op basis van de ingestuurde stemmen en de mensen die de afgelopen weken hun stem al hebben uitgebracht. Daarna pas komen de stemmen van de mensen die op de dag zelf naar de stembus zijn gekomen - naar verwachting voornamelijk Republikeinen.

De eerste resultaten zullen dus waarschijnlijk Democratischer zijn dan de latere officiële uitslag. Ongeveer hetzelfde wordt verwacht in Texas, Ohio en Iowa, en in Nevada, waar iedereen een formulier om per post te stemmen thuis heeft ontvangen.

In Pennsylvania, Michigan, Minnesota en Wisconsin daarentegen zullen eerst de uitslagen van de dag zelf en uit 'de provincie' bekend zijn, omdat met de stemmen per post nog niets gedaan mocht worden. De kans is groot dat die staten eerst een meerderheid voor Trump rapporteren, en er naarmate meer stemmen geteld zijn meer steun voor Biden binnendruppelt.

Overwinningstoespraak

Vooral in de stad Philadelphia, met anderhalf miljoen inwoners de grootste stad van Pennsylvania, worden vertragingen verwacht: er zijn 400.000 stemmen per post uitgebracht, tegen 6.000 vier jaar geleden. Het kan dagen duren voor die geteld zijn, en de uitslag kan ermee van Republikeins naar Democratisch omslaan. “Bad things happen in Philadelphia,” zei Trump al in het eerste verkiezingsdebat, daarmee alvast voorsorterend op een scenario waar de wereld de adem over inhoudt: betwiste verkiezingen.

Pennsylvania is een van de staten die de doorslag kunnen geven. Verkiezingsfunctionarissen in de VS zijn vooral nerveus dat Trump zichzelf tot winnaar van de verkiezingen uitroept op een moment dat de Republikeinen voor staan, terwijl nog lang niet alle absentee ballots zijn geteld. Een chaotische tijd kan volgen als de Democraten zich daar niet bij neerleggen, en zeker als uiteindelijk toch Biden gewonnen blijkt te hebben.

Een aardig (Engelstalig) overzicht van wanneer per staat de uitslag verwacht wordt en waarop u moet letten vindt u hier.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het niet onwaarschijnlijk is dat we woensdagochtend nog geen uitslag hebben - tenzij belangrijke staten als Florida en Pennsylvania al vroeg in de nacht definitief naar de Democraten blijken te zijn gegaan. Uiteraard duiden wij voor u de ontwikkelingen in de verkiezingswebinars:

Dinsdag 3/11/2020: Election Day

Morgen ziet het programma er als volgt uit:

Maandag 2/11/2020: Pre-Election Day

De uitzendingen van de coaches zijn terug te vinden op onze site:

We hopen u deze week te mogen begroeten!

