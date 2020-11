Tracker Tips: Blauw beleggen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

In het kader van duurzaam beleggen zijn zogenoemde groene investeringen inmiddels bekend bij het publiek. En het is nu ook mogelijk om te beleggen in de 'blauwe' economie middels een ETF. De blauwe economie is gebaseerd op mariene ecosystemen. BNP Paribas Asset Management heeft onlangs met BLUE ’s werelds eerste blue economy-ETF gelanceerd. BLUE De BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF met ticker BLUE en isincode LU2194447293 is verhandelbaar op Euronext Parijs en het Duitse Xetra en heeft een lopende kostenratio (LKR) van 0,30% per jaar. BLUE volgt de ECPI Global ESG Blue Economy-index en biedt blootstelling aan 50 large cap-bedrijven die deelnemen aan de blauwe economie: Aandelen die in de onderliggende index zijn opgenomen, worden gerangschikt in vijf categorieën: levensonderhoud aan de kust, energie en hulpbronnen, visserij en zeevruchten, vermindering van vervuiling en zeevervoer. De benchmark sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij systematische schendingen van het United Nations Global Compact-principe, wapenproductie, bedrijven die meer dan 10% van hun inkomsten halen uit tabak, thermische steenkool, winning of onconventionele olie en gas. Blauwe economie Volgens de Wereldbank verwijst de term blauwe economie naar een duurzaam gebruik van oceanen voor economische groei, beter levensonderhoud en banen, met behoud van de gezondheid van de oceanen. In onderstaande figuur voorbeelden van op de oceaan gebaseerde industrieën die de blauwe economie vertegenwoordigen. De blauwe economie krijgt sinds kort meer aandacht en is hoger op de beleidsagenda gekomen. Het is duidelijk dat de oceaan onder druk staat door overexploitatie, vervuiling, afnemende biodiversiteit en klimaatverandering, met bijna 30% van de CO2 die door menselijke activiteit wordt uitgestoten. Of het nu gaat om toeristische werkgelegenheid of offshore wind, de oceaan moet koste wat kost behouden blijven om onze voedselzekerheid en kustgebieden te beschermen. De OESO suggereert dat veel op de oceaan gebaseerde industrieën het potentieel hebben om de groei van de wereldeconomie als geheel te overtreffen, zowel in termen van toegevoegde waarde als van werkgelegenheid. Projecties suggereren dat de blauwe economie zou kunnen verdubbelen, naast het enorme potentieel aan werkgelegenheidsgroei tegen 2030.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.