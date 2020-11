Air France-KLM stuntvliegt

Is het ikke ikke ikke, of wereldvreemdheid? Misschien wel allebei. De KLM-piloten doen mij ergens aan denken. Het gaat héél lang duren voordat alle zakelijke klanten terug zijn (als ze al allemaal terugkomen), ofwel het wordt vooral toeristen vliegen. Dat hoeft niet in uniform. Kan in korte broek en bermuda.

Net als bankiers in 2008 beseffen #KLM piloten niet dat ze commodity zijn waar (even?) geen vraag naar is. Koers eerst hard omlaag vandaag en nu nog harder omhoog: hier zijn stuntvliegers nodig #AEX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 2, 2020

Nee, geachte vliegers: jullie zijn voorlopig niet aan de beurt. Vind ik. In zestien jaar alleen maar geld verbrand. Er zijn nog vele wachtenden voor u. Herbelegd plaatje.