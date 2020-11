BeursVandaag: We maken wat mee

Zo'n genereus bod heb ik nog nooit gezien.

Sanofi biedt €5,45 voor Kiadis, ofwel bijna drie keer de slotkoers van vrijdag. Als dit geen knock-out bod en een goedkeurende blik van Sanofi op haar technologie is, weet ik het ook niet meer. Gefeliciteerd wie ze heeft.

Om uw vraag voor te zijn, de grafiek met omzet:

Het moet in hoog tempo, er is meer voorbeurs. Unibal deed beter in Q3, maar Q4 dreigt weer een sof te worden door de hernieuwde lockdown maatregelen. Volgende week stemming over de claimemissie.

Het dit jaar zo goed liggende Corbion laat vooral mooie winstgroei zien en handhaaft de verwachtingen 2020.

PostNL meldt pakketten +16,8%, post -10,0% en ze neemt nu al maatregelen om met de feestdagen de drukte aan te kunnen. Over Q4 en geheel 2020 hoeft u niet wakker te liggen dus.

Marktbreed hangt het er nu om, de koersen durven nog niet kleur te bekennen in weer een drukke beursweek. Er zijn wel veel cijfers, hoewel het belang afneemt, morgen kiest de VS een nieuwe president, er zijn inkoopmanagersindices en de Fed neemt donderdag een rentebesluit - alles in mijn vooruitblik.

We doen het vandaag vooral met inkoopmanagersindices industrie over oktober en wie anders dan China meldt al 53,6 in plaats van de verwachte 53,0. verder blijft alles vrij dicht bij huis, is de dollar sterk, bakt olie er weer niks van en ligt zilver goed. Ter memorie: héél slecht rondje (Big) Tech vrijdag op de Big Board.

En de rentes? Die dalen. Weer. Risk-off dus.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies luidt:

ASMI: naar €155 van €150 - Deutsche Bank

Prosus: naar €120 van €105 - Deutsche Bank

Wolters Kluwer: naar €72 van €76 - Barclays

Air France-KLM: naar €2,90 van €3,20 - Berenberg

De agenda:

00:00 Unibail Q3-cijfers

01:30 Japan manufacturing PMI okt

02:45 China Caixin manufacturing PMI okt 53,0

07:00 PostNL Q3-cijfers

07:00 Corbion Q3-cijfers

08:00 Ryanair Q3-cijfers

09:00 Nederland Nevi inkoopmanagersindex okt

09:50 Frankrijk manufacturing PMI okt 50,9

09:55 Duitsland manufacturing PMI okt 56,6

10:00 EU manufacturing PMI okt 50,7

10:30 VK manufacturing PMI okt

15:45 VS Markit manufacturing PMI okt

16:00 VS ISM Manufacturing Index okt 55,6

22:00 PayPal Q3-cijfers

Hier de hele PMI agenda voor vandaag. China en vooral India zijn sterk, wij zijn om 09:00 uur, de Duitsers bijna een uur later en om 16:00 uur is de VS.

En dan nog even dit

Hopeloos:

Coronavirus outbreak: the latest live updates and news https://t.co/4KoKOJ76VX — Bloomberg Markets (@markets) November 2, 2020

Het nieuwe vijfjarenplan:

On @Breakingviews - China's 5-year blueprint lacks a growth target despite a longer-term GDP per capita goal, suggesting Beijing is aiming for quality over quantity. It’s also intensifying preparations for geopolitical and corporate arms races https://t.co/dJllLt9wKH by @ywchen1 pic.twitter.com/PUMtqouJ14 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 2, 2020

Donderdag de beursgang:

Investors set records in their bids for Ant’s $34 bln stock sale. The fear of missing out is a powerful drug. Even if Jack Ma’s fintech company eventually lives up to mammoth expectations, the market honeymoon can be short, writes @JennHughes13: https://t.co/dIu2gSRRnK pic.twitter.com/PXQ0SANakJ — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) November 2, 2020

Opmerkelijk? Het kan dus wel.

JPMorgan takes 71% in China securities business https://t.co/qpPbura0jy pic.twitter.com/J7mFWYKZze — Reuters Business (@ReutersBiz) November 2, 2020

Schiet op, zou ik bijna zeggen, de economie moet weer open:

Britain starts accelerated review for AstraZeneca's potential COVID-19 vaccine https://t.co/mPRsQw9LfA pic.twitter.com/KcgJu7R0xO — Reuters Business (@ReutersBiz) November 1, 2020

Hoeveel...? OK, maar hoeveel bezit staat hier tegenover, dat is de vraag.

The average American has $90,460 in debt—here's how much debt Americans have at every age. https://t.co/2QJhZLQcCu — CNBC (@CNBC) November 2, 2020

