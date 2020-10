TA: November koopmaand

quote: Call me Put schreef op 30 oktober 2020 08:48:

Nee, D,aan je bent geen pvv aanhanger maar hadden we maar eerder naar ze geluisterd!

Denk dat we nu te laat zijn, de EU is verrot!

Nee, D,aan je bent geen pvv aanhanger maar hadden we maar eerder naar ze geluisterd!Denk dat we nu te laat zijn, de EU is verrot!

Môgge Call me Put,het is nooit te laat, alle goedwillende mensen de schouders eronder, feiten benoemen en niet verdoezelen en zeker niet de boel de boel laten.Privé kunnen we toch ook alles aanpakken en nemen we geen haatzaaiers in huis, dat moet in het groot toch ook kunnen, kijken wat de problemen zijn en hoe we die het best kunnen oplossen en never give up.