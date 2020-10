Slot: Het venijn en de staart

Dat is voor na het eten, eerst vandaag met cijfers, cijfers en nog meer cijfers en de ECB die in december extra gaat verruimen. In de aanloop daar naar toe wordt er wel weer gelekt en gemasseerd, zodat duidelijk wordt hoe en wat. Verder leverde het rentebesluit en persconferentie niet veel op.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt.

