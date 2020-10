Shell verhoogt dividend en luidt...

Ook goedemorgen:

Het staat er #Shell #AEX

29 Oct - 08:00:22 [RTRS] - SHELL - IN CONFIRMING ITS PROGRESSIVE DIVIDEND POLICY, SHELL ANNOUNCES A DIVIDEND PER SHARE GROWTH BY AROUND 4% TO 16.65 US CENTS FOR Q3 2020 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 29, 2020

Corné heeft al bekeken hoe het zit.

Shell past dividend politiek aan. Als de netto schulden onder de U$ 65 miljard komen gaan ze 20-30% van de cashflow uitkeren. Zoals ieder bedrijf eigenlijk doet. Dividend is een winstuitkering (cashflow uitkering in dit geval) — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 29, 2020

Gisteren stond ik de NOS te woord en die wakker liggen quote is ook van mij. Handelaar Diede reageert daar zo op en met de dividendwijsheid nu... Ik brand een kaarsje. Niet alleen voor mezelf - ik heb in feite rechtstreeks ook maar een peanuts-positie - maar vooral voor al die pensioen(fonds)en in ons land.

De boodschap die Royal Dutch Shell vandaag afgeeft na al het slechte nieuws, de slechte tijden, de kritiek, de afschrijvingen en vooral het koers- en dividenddebacle dit jaar is denk ik: we're here to stay and we're in control.