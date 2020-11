Volg de webinars: LIVE at 1600

Drie webinars per dag waarin de markten besproken worden:

Veel Amerikanen hebben al vervroegd hun stem uitgebracht, maar morgen gaan degenen die dat nog niet hebben gedaan naar de stembus, om te bepalen wie het Witte Huis de komende vier jaar gaat bewonen. Nog nooit waren de Amerikaanse presidentsverkiezingen zo spannend en gepolariseerd als nu.

Door Nico Inberg

Wie gaat het machtigste land ter wereld besturen? Helemaal in deze tijd van polarisatie een hot topic: de zittende president Trump denkt radicaal anders over een aantal belangrijke zaken dan zijn tegenstrever Joe Biden.



Ook op de beurs zal het van invloed zijn. Biden wil Big Tech meer belasting laten betalen en maakt zich zorgen om de klimaatverandering. Trump wil Big Pharma juist aanpakken en steunt de olie-industrie.

Dan is er nog de vraag of er wel op korte termijn een uitslag komt. Kunnen ze de grote aantallen poststemmen op tijd tellen en legt de verliezer zich meteen neer bij de uitslag?

De kampen zijn enorm verdeeld. De peilingen laten momenteel een overwinnning voor Biden zien. Maar… dat zegt lang niet alles. In het gecompliceerde Amerikaanse verkiezingslandschap gaat het er niet om wie de meeste stemmen krijgt. Trump had in 2016 immers 3 miljoen stemmen minder dan Hillary Clinton.

Het gaat erom wie de meeste kiesmannen krijgt, en die kiesmannen worden per staat verdeeld. Van bepaalde staten staat al vast dat ze naar de Democraten of naar de Republikeinen gaan. In algemene zin: verstedelijkte gebieden als New York en Californië zijn voor de Democraten, landelijke gebieden voor de Republikeinen.

Belangrijk zal zijn wie de cruciale staat Florida weet te winnen. In 2000 was er in Florida slechts een verschil van een paar honderd stemmen waarmee George Bush nipt won van Al Gore.



Hoe het ook zij: het wordt een bijzondere week met waarschijnlijk grote uitslagen op de beurs. Bij IEX gaan we daarom vol op het orgel en besteden we veel aandacht aan dit event.

09.30 uur: Salah-Eddine Bouhmidi (IG Markets) bespreekt de Japanse beurs

13:00 uur: Tostrams-analisten Jacob Tromp en Wouter Slot bespreken de Europese beurzen

16.00 uur: Nico Inberg (IEX Premium) bespreekt de Amerikaanse beurs

Nico Inberg is Head of Markets & Research bij IEX.nl. Met een team van technisch en fundamenteel analisten verzorgt hij aandelenanalyses van een brede groep nationale en internationale aandelen. Leden van IEX Premium krijgen tweewekelijks het IEX Magazine in de bus en hebben verder toegang tot analyses, achtergrondverhalen, interviews en beleggingstools op IEX.

Inberg was in zijn jonge jaren beurshandelaar voor Optiver en Cebulon en is sinds 2014 verbonden aan IEX.