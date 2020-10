Shell voor nog geen tientje...

Helaas heb ik weer slecht Shell nieuws voor. Nu voor €9,94 per stuk te koop. Ik heb even geen zin om het dividendrendement van $0,16 per kwartaal per aandeel uit te rekenen. Ik hoop van harte dat ik deze zin ooit nog eens ga betreuren, of dat ik er grappend naar terug verwijs.

Ik was nog jong toen #Shell voor laatst nog geen tientje deed... #AEX Normaal had ik nu triomfantelijk #gelukkighebbenwehetdividendnog getwitterd, maar dat is ook voor tweederde geskipt. Long, maar met mij hoeft u geen medelijden te hebben. Zij die van het dividend leven wel #AEX pic.twitter.com/8B4VfoWlws — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 28, 2020