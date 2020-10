Ant Group: Chinese dotcom-hype?

De ruim een jaar oude Chinese Star Market, die de Chinezen zelf ook het equivalent van de Nasdaq noemen, kent inderdaad waarderingen die de Nasdaq (100) nooit heeft gezien. Ant Group, de fintechdochter van Alibaba, komt nu naar én Shanghai én Hongkong en is na introductie zeker $300 miljard waard.

SMIC is het bekendste aandeel op de Star Market. Het fonds zelf is al langer genoteerd en wat een bizarre grafiek. Dit is Hong Kong, daar doet het aandeel een niet eens zo rare 37 keer de huidige winst. De notering in Shanghai heb ik niet. De waardering daar lag steeds stukken hoger. Arbitreren gaat echter niet, vandaar.



Hieronder ziet u Ant-cijfers waarvan u misschien rilt, want ze doen aan de dotcom-hype 1995-2000 denken. Denk ook niet dat er veel zijn die zoiets als het prospectus lezen. Ik weet niet voor wanneer de beursgang staat gepland, maar zeg maar of het toeval is dat dit gelijktijdig komt met het nieuwe Chinese vijfjarenplan.

China laat de wereld deze dagen weten dat het voorbij Covid-19 is en in 2035 de grootste, de sterkste, de meest geavanceerde en de beste wil zijn. De Chinese Droom dus, dat is de ambitie van land en president. De Ant-hype kan ook peak China zijn, denk ik cynisch (en aan de beursbloedneuzen die ik ook heb).

De top 5 grootste IPO's aller tijden geeft wel een beetje aan hoe de wind waait (bron https://t.co/Akhw9HGh8E): pic.twitter.com/AfMzSbUiua — Erik Mauritz (@erikmauritz) October 27, 2020

Want lijntjes lopen nooit recht de toekomst in. Denk er bijvoorbeeld maar aan dat begin januari dit jaar nog nooit iemand van corona en Covid-19 had gehoord. Overmatig zelfvertrouwen wil ook nog wel eens desastreus en duur uitpakken.

ANT group IPO is 284x oversubscribed, private investors can borrow up to 20x their own money to get shares. BIGGEST HYPE EVER being created, big celebrations in the east and we are in big trouble with COVID-19... https://t.co/F1n8mQC9Ag — Victor Goossens (@Nr1Stockpicker) October 27, 2020

Service van de zaak, voor wie die Bloomberglink niet openkrijgt:

Chinese fintech giant Ant Group is poised to raise up to $34.4 billion in the world's largest stock market debut. Read more here: https://t.co/9j6pkjI6k8 pic.twitter.com/E2SFJH8S2v — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2020

Plus nog politieke duiding voor de liefhebbers. Iedere keer weer valt mij op hoe weinig wij eigenlijk weten van wie wie is, hoe het werkt en hoe er wordt gedacht in het op drie na grootste land ter wereld.