BeursVandaag: Spanning om te snijden

Het blijft al sinds maart nog lang onrustig op de beurs, om het krom te formuleren.

Met volgende week verkiezingen in de VS, de dreigende lockdowns in het Westen en morgen en donderdag de drukste en belangrijkste beursdagen van het kwartaal, loopt de temperatuur van de markt flink op. Wall Street beleefde weer een afstraffing gisteren en de volatiliteit is tot dik boven 30 opgelopen.

Hier ziet u de Nederlandse en Amerikaanse VIX-Index. Dit heet officieus meer dan nerveus, maar nog geen paniek.



Reuters heeft verder het verhaal:

Over naar de polder, waar Eurocommercial Properties net Q3's publiceert. Mindere resultaten en geen interimdividend.



Aalberts meldde gisteravond al een beter Q3. Normaal geeft het bedrijf alleen nog (half)jaarcijfers, maar deze komt er even tussendoor. Goed nieuws.



Primeur: Aegon zou op het punt staan zijn Oost-Europese activiteiten te verkopen:



De brede markt dan, waar de koersen redelijk herstel laten zien na de sell-off van gisteren, want daar kwam het wel op neer. Alles staat zelfs hoger.



De obligaties staan echter ook hoger, ofwel de rentes noteren lager. Het is niet veel, maar wel tegengesteld aan aandelen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een Britse deal voor Alfen en wordt JET nou Nederlands of Brits? Vaak terugkomend thema dit jaar, opvallend:

07:40 Farmaceut Novartis verhoogt verwachtingen

07:35 Britse laadpalendeal voor Alfen

07:24 Fors hogere winst voor Spaanse bank Santander

07:10 Sterk Canon beperkt verlies Nikkei

07:04 HSBC gaat weer in de kosten snijden

06:21 Moody's kijkt naar rating Coca-Cola European Partners

26 okt Eindhovense chipmaker NXP rekent op goed slotkwartaal

26 okt 'Beleggers bezorgd over vertrek Just Eat Takeaway naar Londen'

26 okt Wall Street sluit met stevige minnen

26 okt 'Lagere resultaten voorzien bij chipbedrijf ASMI'

26 okt Flinke verliezen op Wall Street

26 okt Aalberts krijgt meer nieuwe bestellingen binnen

26 okt Tweede coronagolf zorgt voor verliezen op beurzen

Analistenadvies luidt:

Unilever: naar €61 van €59 - Jefferies

Signify: naar underweight van equal-weight en naar €28 van €26 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met BP dat de verwachtingen verslaat zie ik net in een ooghoek, minder winst voor HSBC, meer voor Banco Santander en Novartis schroeft de verwachtingen op. Vanavond is Microsoft:

08:00 Eurocommercial Properties Q3-cijfers

08:00 Novartis Q3-cijfers

08:00 BP Q3-cijfers

08:00 HSBC Q3-cijfers

13:00 Harley Davidson Q3-cijfers

13:00 Pfizer Q3-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen sep +0,4% MoM

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen okt 102,8

18:00 Vastned Q3-cijfers

22:00 Microsoft Q3-cijfers

En dan nog even dit

Er wordt weer gelekt:

Er komt deze week een nieuw vijfjarenplan:

Omdat JET dan tussen twee jurisdicties in zou vallen:

Vreemde naam?

De getallen zijn duizelingwekkend en de inschrijving sluit:

Eigenlijk al jaren slump:

De mogelijkheden zijn eindeloos:

Niet dat BlackRock een ratingbureau is, maar toch. Of juist.

Nee:

Inderdaad en de Duitse activiteiten van de koploper zijn weer van JET:

Veel plezier en succes.