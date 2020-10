TA: Wall Street houdt adem in

Bericht delen via:

De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben nog steeds te maken met de lastige politieke verwikkelingen rond een eventueel coronasteunpakket voor de economie. Ook het almaar stijgende aantal wereldwijde coronabesmettingen werpt een schaduw over Wall Street.

Daarnaast kijken financiële markten vooruit naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die over één week plaatsvinden. En alsof dat niet genoeg is, moeten beleggers ook nog een lading bedrijfsresultaten zien te verwerken.

Technisch doet Wall Street een flinke stap terug. Bij de meeste Amerikaanse indices zien we op de korte termijn vooral zijwaartse consolidaties.

Deze keer bekijk ik de Dow Jones, de Nasdaq en de NY Transportation index. Technisch zijn de verzwakkingen nog niet zorgwekkend, opvallend is wel dat niet één van deze indices duidelijk richting aangeeft.

Dow Jones krult neerwaarts

Verkoopdruk in de Dow neemt toe. Recent is de herstelfase afgebroken. Aan de onderzijde zien we steun rond 26.004,30 punten (bodem van 30 juli). Weerstand voor de Dow ligt op 29.564,70 punten (top van 12 februari).

Nasdaq 100: onder weerstand 12.439,48 neerwaarts gedraaid

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs zet het herstel niet door. Hiermee is de herstelfase afgebroken en krult de Nasdaq 100-index weer naar beneden om. We zien steun rond 10.855,06 punten (bodem van 11 augustus). Weerstand voor de Nasdaq 100-index ligt op 12.439,48 punten (top van 2 september).

Het ontbreekt de Transportation index aan kracht

Nu de NY Transportation index de stijgende trend heeft gebroken, oogt het technisch beeld minder sterk. We verwachten een consoliderend koersverloop boven steun 4.642,33 punten (bodem van 31 juli). De weerstand ligt op 5.460,06 punten (top van 20 februari).

Wees alert, want een doorbraak en slotstand onder de steun genereert een nieuwe verzwakking. Dit is de opmaat voor verdere koersdaling.