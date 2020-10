Slotcall: Slechtnieuwsshow

De AEX (-1,5%) sluit op zo'n beetje de laagste stand van de dag. Het sentiment is slecht nu het coronavirus bezig is aan een grote opmars in de Westerse wereld.

In de VS loopt het aantal coronabesmettingen hard op. Het zevendaagsgemiddelde kwam uit op bijna 69.000 infecties en dat is de hoogste score sinds de uitbraak. Ook het percentage mensen dat zich positief test, zit stevig in de lift. In Europa gaat het helaas niet veel beter.

Het risico op een nieuwe totale lockdown neemt met de dag toe en dat zorgt voor de nodige onzekerheid op de financiële markten. Wat ook niet helpt is dat er nog steeds gesteggeld wordt over een coronasteunpakket. Larry Kudlow, een belangrijke adviseur van de Amerikaanse President Donald Trump, zegt dat er nog altijd geen zicht is op een akkoord.

KUDLOW SAYS THERE REMAIN A NUMBER OF AREAS IN PELOSI CORONAVIRUS PLAN THAT TRUMP CANNOT ACCEPT — *Walter Bloomberg (@DeItaone) October 26, 2020

Slechtnieuwsshow

Eigenlijk is er vandaag alleen maar slecht nieuws te melden. De IFO-index, die het vertrouwen meet van Duitse ondernemers, kwam lager uit dan verwacht en ook de Amerikaanse woningverkopen vielen tegen.

Het meest in het oog springt de fikse winstwaarschuwing van SAP (-21,6%). Het grootste Europese technologiefonds schrapt de doelstellingen voor de middellange termijn. Het bedrijf wil flink investeren in zijn cloudactiviteiten en dat gaat ten koste van de winstgevendheid.

SAP is een absolute zwaargewicht binnen de DAX (-3,6%), waardoor de Duitse beurs vandaag ver achter blijft ten opzichte van de overige Europese beurzen. Het grote verlies voor de Duitse hoofdindex heeft ertoe geleid dat de AEX-herbeleggingsindex dit jaar langszij is gekomen. Beide beurzen verliezen dit jaar precies 8%.

Basic-Fit

De grootste verliezer op het Damrak is vandaag Basic-Fit (-4,7%). De sportschoolketen kwam naar aanleiding van de nieuwe Europese lockdownmaatregelen vijf dagen eerder met zijn tradingupdate over het derde kwartaal. Positief is dat er het afgelopen kwartaal 71 nieuwe clubs zijn bijgekomen en dat het ledenaantal ten opzichte van begin dit jaar licht is gestegen.

Minder goed nieuws is dat de helft van de sportscholen momenteel is gesloten en dat de kans steeds groter wordt dat wederom alle clubs dicht moeten. In Frankrijk is driekwart van het aantal vestigingen dicht en het lijkt erop dat Nederland en België zullen volgen.

Ondanks alle onzekerheden vindt de IEX-Beleggersdesk het een interessant aandeel. De reden waarom leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Van risk-off in de rentemarkt is geen sprake. De Nederlandse tienjaarsrente loopt zelfs een basispuntje op naar -0,46%. De Amerikaanse yield (-4 basispunten) gaat wel hard omlaag.