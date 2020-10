Schade! SAP krijgt een klap

Welke grote Duitse naam heeft in de afgelopen jaren geen schandaal, drama of zeperd laten zien? Het begon met sjoemelen bij Volkswagen en WireCard was het dieptepunt. Ik denk zelf dat de Duitse industrie een beetje lui, verwend en zelfvoldaan is geworden van de goedkope euro, maar dat kan ik niet staven.

In ieder geval voegt SAP zich vandaag in dit rijtje. De coronacrisis maakt duidelijk dat het bedrijf wellicht heeft zitten slapen en dat ze zich nu met haar business richting cloud moet haasten. En daarmee gaat de outlook voor de komende drie jaar van tafel, maar daarna soll alles recht kommen.



Helaas, SAP zet vandaag een schitterend track record bij het grof vuil. Zoals u wel vaker bij mooie aandelen ziet, is de koers heel wat volatieler en nerveuzer dan omzet- en winstgroei en aandeelhouders-return.



Zet ik de waardering er ook nog even bij. Die is net als de brede markt opgelopen, maar zeker niet zo hard al andere technologiefondsen. Terecht blijkt nu vandaag... Enfin, het komt vast weer goed met SAP, maar of u nu al het aandeel moet kopen...? Hm. Er volgt nog wel eens wat na een zeperd, zowel nieuws als koers.