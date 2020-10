TA: Relatieve rust

Klopt Royce. Het is nog relatief rustig......maar niet lang meer. De beurzen snakken naar adem.....gratis geld. Als het infuus niet snel komt gaat het bergafwaarts met de koersen. Van de bedrijfsresultaten en de vooruitzichten hoeven we het niet meer te hebben. Terwijl juist dat de basis is voor gerechtvaardigde koersen. Maar die balans is nu ver te zoeken.