Slotcall: Wanneer breken we nou eens uit?

Het is een week om snel te vergeten, want de AEX behoort met een verlies van 2,4% tot de zwakst presterende beurzen van Europa. Dat terwijl de kwartaalcijfers helemaal niet zo slecht waren.

Unilever (-2,7%) en Randstad (+6,0%) versloegen bijvoorbeeld allebei de marktverwachting, maar het zet niet veel zoden aan de dijk. Wat meespeelt is dat technologie er de laatste vijf dagen slecht bij lag. Aangezien deze fondsen een zware weging hebben binnen de hoofdindex is deze underperformance gemakkelijk te verklaren.

Wall Street valt ook wat tegen. De dollar verzwakt 1% en dan komt er nog een stevige min van 2% voor de Nasdaq100 bij. Anderzijds moeten we het ook weer niet overdrijven. De Amerikaanse techindex koerst dit jaar dik 33% in het groen. Dat notabene in crisistijd.

Zijwaarts koerspatroon

Sinds begin juni beweegt de AEX tussen de 535 en 580 punten en telkens op het moment dat de hoofdindex dreigt uit te breken, volgt er een kleine correctie. De hamvraag is natuurlijk wanneer we door de 580 punten breken.

Uiteraard heb ik ook geen glazen bol, maar dat weerhoud mij niet om een kleine voorspelling te doen. Wat in eerste instantie belangrijk is dat de Amerikaanse Presidentsverkiezingen op een ordentelijke manier verlopen. Het maakt voor de beurs waarschijnlijk niet uit wie er President wordt, maar het gaat erom dat de verliezer de uitslag accepteert.

De tweede trigger is een potentieel coronavaccin. Dat vaccin hebben we absoluut nodig, want in vrijwel alle landen hebben de autoriteiten de pandemie niet meer onder controle. Bij ons hebben we vandaag alleen al 10.000 nieuwe besmettingen.

Het gaat nog wel even duren voordat we dit aantal terugbrengen tot normale proporties. Het ligt dus voor de hand dat de gedeeltelijke lockdown nog maanden gaat aanhouden. Voor de horeca, financials en oliegerelateerde bedrijven is dit een bijzonder slecht vooruitzicht.

Onder deze economische omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat de beurs ineens gas gaat geven. Ik denk daarom dat we nog minimaal tot het nieuwe jaar moeten wachten voor een uitbraak naar boven. Maar goed, ik laat me graag verrassen.