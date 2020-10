Biden versus Trump: Wat als er geen duidelijke winnaar is? Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Beurs vandaag Categorie: Overig

Hoe de beurs gaat reageren op een overwinning van Trump of een overwinning van Biden is onderwerp van veel discussie tussen analisten en commentatoren. Maar er is derde scenario dat nog veel meer vrees inboezemt. Steeds meer analisten houden er serieus rekening mee dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog niet beslist zullen zijn op 3 november - en wellicht weken daarna - omdat er staten zullen zijn waar opnieuw geteld moet worden. De consensus is dat zo'n scenario hoe dan ook slecht voor beleggers zal uitpakken. Hoewel: historische bewijzen daarvoor zijn er eigenlijk niet, zegt vermogensbeheerder Blair Duquesnay van Ritholtz Wealth Management.



Bush versus Gore Duquesnay wijst op de verkiezingen van 2000 toen George W. Bush het opnam tegen Al Gore. De verkiezingen waren toen op 7 november, maar de uitslag was pas bekend op 12 december. Het verschil toen was een handvol omstreden stemmen in de staat Florida, waar het ook dit jaar weer spannend kan worden. De rechter - tot en met de Hoge Raad - moest er uiteindelijk aan te pas komen om het pleit te beslissen, die keer in het voordeel van Bush. En had die maand van onzekerheid veel invloed op de beurs? Nee; beurzen daalden toen met een bescheiden 4,5%, wat voor techbubbeljaar 2000 niet veel was. S&P 500 en Nasdaq 2000-2002. Omcirkeld de onbesliste periode na de verkiezingen Harde campagne Misschien staat er nu meer op het spel in de sterk gepolariseerde Amerikaanse maatschappij. Maar vergeet niet dat er ook toen een harde campagne was tussen Gore en Bush, met veelal dezelfde thema's als nu: LGBTI-rechten, ongelijkheid, klimaatverandering en de scheiding van kerk en staat. Feitelijk valt er dus weinig te zeggen over de gevolgen van een tijdelijk machtsvacuüm. Beurzen houden niet van onzekerheid, dat is een gegeven, maar het verleden heeft vaak genoeg bewezen dat de verwachte reactie op slecht nieuws lang niet altijd is wat er uiteindelijk gebeurt.



5 dagen lang beursnieuws uit de hele wereld 2 t/m 6 november | Ontdek wereldwijde beleggingskansen tijdens de Amerikaanse verkiezingen! Nico Inberg | Wouter Slot | Salah-Eddine Bouhmidi De experts nemen u mee in een rondreis door de wereldwijde beurshandel tijdens de Amerikaanse verkiezingen. U kunt zich hier aanmelden om gedurende deze week drie keer per dag een interessante beleggingskans te vernemen. Dit artikel verscheen eerder in andere vorm op IEXProfs.nl

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.