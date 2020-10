BeursVandaag: Niks te zien, hoor

Largely more civilized, but no less contentious, kopt Reuters.

Hier leest en kijkt u alles terug. De S&P 500 en dollar bewogen inderdaad wat op en neer vannacht (zeg maar zoals ze normaal ook nog wel eens doen), maar ik zou er geen conclusies aan verbinden. Kortom, het debat tussen de twee presidentskandidaten:

‘That's like saying we had a good relationship with Hitler before he in fact invaded Europe’: Biden blasts Trump's relationship with Kim Jong Un https://t.co/Gz2aiidIkf #Debates2020 pic.twitter.com/1xAHyjBVTX — Reuters (@Reuters) October 23, 2020

Check, de de S&P 500 mini future vannacht:

En het dollartje, hoe laat was het debat? Ja, er was een streepje (naar beneden), maar die zien we tegenwoordig ook dagelijks in EUR/USD, toch?

Over naar de cijfers op het Damrak, want het is weer druk. Voor een vrijdag dan. Kijk aan, Wereldhave verhoogt de outlook, omdat de huurinkomsten meevallen. De consensus is nu nog €1,91.

Signify meldt minder vergelijkbare omzet dan een jaar eerder, maar boekt wel meer winst. Het bedrijf durft geen outlook aan, u weet waarom.

Vooral online sales, wat een percentages. Beter Bed lijkt wel een technologiebedrijf. Had ook best gekund met die naam :-) Om die 80% in perspectief te brengen: de Nederlandse webwinkels melden juist vandaag dit jaar een omzetgroei van 55% te zien.

Marktbreed is het nu rustig, maar het mag wel een keer, AEX. De index daalt al de hele week. Daarmee bevestigt ze vooralsnog echter niet meer dan de zijwaartse trend. We doen het vandaag overigens met de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over oktober en de Duitse Ifo Geschäftsklima (10:00 uur).

Ziet het scorebord hieronder, alles en iedereen opent rustig en dicht bij huis. Er zijn geen uitspattingen. Let op uw chippers, want Intel deed nabeurs VS -9,4% op haar Q3's en Gilead's Veklury (met het actieve bestanddeel remdesivir) is goedgekeurd. Mattel deed +5,6% op cijfers.

De rentes rekken zich ook nog een keer uit.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:00 'Orderboek Beter Bed nog nooit zo goed gevuld'

07:59 Wereldhave positiever na ophalen groter deel van de huur

07:29 Signify groeit, maar vergelijkbare omzet daalt door corona

22 okt Verkopen chips voor datacenters omlaag bij Intel

22 okt Toezichthouder VS keurt 'coronamedicijn' remdesivir goed

22 okt Barbie-poppen van Mattel erg populair in crisistijd

22 okt Wall Street eindigt in de plus

22 okt Goldman Sachs trekt de aandacht op Wall Street

22 okt L'Oréal profiteert van Chinese vraag naar make-up

22 okt Moederbedrijf Gucci herstelt van eerdere coronaklap

22 okt Beurzen omlaag na grote hoeveelheid bedrijfscijfers

Vis ik deze nog uit de Britse pers:

Analistenadvies luidt als volgt en Goldman Sachs, wat doe je nou? Verrassing.

ABN Amro: naar buy van neutral (€11,40) - Goldman Sachs

Ahold Delhaize: naar €22,70 van €22,40 - Berenberg

Besi: naar €46,50 van €45 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met vooral Duitse en Amerikaanse cijfers:

08:00 Signify Q3-cijfers

08:00 Wereldhave Q3-cijfers

08:00 Orange Belgium Q3-cijfers

08:00 Beter Bed Q3-cijfers

08:00 Daimler Q3-cijfers

08:00 Renault Q3-cijfers

08:00 Barclays Q3-cijfers

09:15 Frankrijk manufacturing PMI okt 51,0

09:15 Frankrijk services PMI okt 49,0

09:30 Duitsland manufacturing PMI okt 55,7

09:30 Duitsland services PMI okt 49,0

10:00 Duitsland Ifo business klimaat okt 93,8

10:00 EU manufacturing PMI okt 53,1

10:00 EU services PMI okt 47,0

10:30 VK manufacturing PMI okt 54,3

10:30 VK services PMI okt 55,0

13:00 American Express Q3-cijfers

15:45 VS manufacturing PMI okt 53,4

15:45 VS services PMI okt 54,6

En dan nog even dit

Terugblikken:

Wall Street's main indexes ended higher after oscillating for much of the day, as investors were optimistic about an agreement in Washington over another round of financial aid. Read more https://t.co/rFDCrrl1FS pic.twitter.com/E9wVuMSv2e — Reuters Business (@ReutersBiz) October 23, 2020

Even snel Intel:

3Q20 bij #Intel: winst p.a. van $1,11 op $18,3mld omzet. Daling j/j en nipt beter dan verwacht, dankzij omzet uit chips voor datacenters (-10% j/j). Mikt in 4Q op winst p.a. van $1,10 en $17,4mld omzet (boven verw.). Geen update over opstartproblemen bij zijn nieuwste prod.lijnen pic.twitter.com/DEfn8yQZqx — Tom Simonts (@TSimonts) October 23, 2020

Daimler had al reversed gewaarschuwd - of hoe zeg ik dat? - dat Q3 dik en dik meeviel:

Daimler raises its outlook, helped by robust sales in China and cost cuts at the maker of Mercedes-Benz cars https://t.co/W83ZWAK6mB — Bloomberg (@business) October 23, 2020

De ene fintech na de andere:

Chinese fintech giant Lufax seeks up to $2.36 billion in U.S. IPO https://t.co/WQ8X4ZV12L — CNBC (@CNBC) October 23, 2020

Intussen bij Huawei:

Huawei's growth slows sharply as U.S. sanctions bite https://t.co/y5HtHIGiXp — CNBC (@CNBC) October 23, 2020

Zo veel geld, ofwel er is héél véél mis gegaan, maar er zijn géén strafrechtelijke vervolgingen: hoe is het mogelijk?

Investment bank Goldman Sachs agreed to pay nearly $3 billion to settle a probe into its role in Malaysia’s 1MDB corruption scandal, ending a long-running saga that has dogged the bank for years. Read more https://t.co/XJtX8vEb8w $GS pic.twitter.com/laiOhUoeTu — Reuters Business (@ReutersBiz) October 23, 2020

Rechtstreeks indexbeleggen in China?! Dit is nieuw voor mij, dit moet ik nog uitzoeken:

China’s fast-growing market for ETFs will be directly accessible to overseas investors from Friday https://t.co/7B2sMMNo5t — Bloomberg Markets (@markets) October 23, 2020

Zo:

Lockdown een feestje voor webwinkels: grootste omzetstijging ooit, +55 procent in tweede kwartaal. https://t.co/qmycNlNTW7 — Jelle Maasbach (@JMaasbach) October 23, 2020

Da's veel:

Permanently remote workers seen doubling in 2021 due to pandemic productivity: survey https://t.co/Wf9MH5Xu5e pic.twitter.com/vHpTtf0QBL — Reuters Business (@ReutersBiz) October 22, 2020

Wonder dat het nog bestaat...?

WeWork was downgraded by Fitch Ratings, which also warned that the once high-flying startup could default https://t.co/Rp9LLiVqHZ — Bloomberg Markets (@markets) October 23, 2020

Paul Tudor Jones nog wel:

Billionaire investor Paul Tudor Jones calls #Bitcoin 'the best #Inflation trade' as token surges above $13,000. W/the Fed slated to pursue price growth above 2% in the future, bitcoin will serve as "the best inflation trade," Jones said on CNBC. https://t.co/x5t0XE7Wnx pic.twitter.com/TIfWnS35AH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 22, 2020

Tot slot...

Alle , masar dan ook Nederlandse staatsobligaties hebben weer een negatieve rente. Zelfs op de 30 jarige moet u 0.06% per jaar bij betalen. pic.twitter.com/jwveBFcbiG — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 23, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.