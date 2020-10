TA: Aarzeling om steunpakket

Technisch aarzelen nu vrijwel alle aandelenbeurzen, in de hoop op een Amerikaans coronasteunpakket.

Beleggers hopen dat een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie de beurzen zal liften.

Onderhandelingen zijn nog bezig

De aandelenbeurzen zijn in afwachting van een akkoord in Washington over een nieuw steunpakket voor de door de coronacrisis getroffen economie. Nancy Pelosi is nog steeds in overleg met minister van Financiën Steven Mnuchin over een coronasteunpakket. Afgelopen dagen hebben beide partijen elkaar al enigszins genaderd.

In de Senaat, die dat pakket ook nog moet goedkeuren, is er nog wel weerstand tegen te veel overheidssteun. De kans dat er voor de verkiezingen van 3 november een goedgekeurde overeenkomst ligt, lijkt beperkt.



In afwachting van een doorbraak in de onderhandelingen doen de indices op Wall Street een stapje terug. Ook andere aandelenbeurzen kijken de kat uit de boom. Technisch aarzelen thans vrijwel alle aandelenbeurzen.

In Europa en Azië zien we zijwaartse, dus neutrale, koerspatronen. Op Wall Street is er meer sprake van korte consolidaties.

Deze keer bekijk ik de AEX, de Euro Stoxx 50, de S&P500, de Chinese beurs en de MSCI World index. Opvallend is dat niet één van de grotere aandelenbeurzen richting aangeeft.

Slimste Belegger 2020

Eerst wat anders. Aanstaande maandag start de oefenweek voor De Slimste Belegger 2020. Oefenen kan vanaf 26 oktober tot en met 30 oktober.

De competitie loopt van 2 november tot 27 november. Bovendien maakt u kans op een prijs van €2.500.

Zoals elk jaar ben ik een van de coaches. Andere coaches zijn Jean-Paul van Oudheusden, Nico Bakker, Jim Tehupuring en Guy Boscart. Meld u aan om mee te kunnen spelen met de leukste beleggerscompetitie van Nederland. Dat kan via deze website.

Nederlandse beurs mist kracht

De recente correctie van de AEX-index bracht de koers terug onder de oude top van september. Door deze terugkeer binnen de voormalige vlakke fase verliest de AEX-index aan kracht.

Deze zogenaamde 'false move' neutraliseert de eerdere verbetering.

We verwachten een consolidatie boven de steun van 528,68 punten (de bodem van 6 maart). Weerstand ligt rond 575,71 punten (de top van 12 augustus).







S&P 500 index geeft tussentijds dalingen weer

De verkoopdruk in de S&P 500-index neemt toe. Onlangs is de herstelfase afgebroken.

Aan de onderzijde zien we steun rond 3.210,17 punten (de bodem van 24 september). Weerstand voor de S&P index ligt op 3.588,92 punten (gevormd op 2 september).





Europese beursgemiddelde

De Euro Stoxx 50 is een aandelenindex op basis van de 50 belangrijkste aandelen uit de landen van de eurozone. Deze index heeft een sterk herstel laten zien na de forse dalingen van eerder dit jaar.

Maar het Europese beursgemiddelde beweegt momenteel meer in horizontale richting tussen de steun van 3.054,11 punten (de bodem van 15 juni) en de weerstand van 3.394,90 punten (gevormd op 12 juni).

Wacht op nieuwe technische signalen. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.







MSCI World index zoekt naar richting

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, beweegt in horizontale richting onder de weerstand van 2.494,10 punten (de top van 2 september). Dit geeft aan dat kopers en verkopers elkaar in evenwicht houden.

We zijn voorzichtig nu de stijgende trend in de afgelopen periode is gebroken. Dit signaleert verzwakking. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.

Voor een hervatting van de stijgende trend is een doorbraak boven de weerstand noodzakelijk. Onder de steun van 2.291,58 punten (de bodem van 24 juli) dient rekening te worden gehouden met toenemende verkoopdruk.







Chinese beurs slaagt er niet in de zijwaartse fase te verlaten

Bij de China Shanghai Composite index houden kopers en verkopers elkaar in balans. Dit vertaalt zich op de grafiek in een zijwaarts gericht koersverloop.

Het koersverloop tussen de steun van 3.174,66 punten (de bodem van 27 juli) en de weerstand van 3.458,79 punten (gevormd op 13 juli) is te onduidelijk om traden interessant te maken.