Mogelijkheden van een aflossingsvrije hypotheek

quote: Jambo72 schreef op 23 oktober 2020 10:48:

Het is inderdaad een mooi spel Jos, echter letten de adviseurs wel een beetje op dat rente aftrek ook ervoor zorgt dat je verzamelinkomen lager maakt en dat dit dus van invloed is op het al dan niet verkrijgen of de hoogte van de zorgtoeslag. Juist degene die zo laag mogelijke maandlasten willen zijn de starters en die komen vaak nog in aanmerking voor die toeslagen. Zou zeggen laat die toeslagen dan maar je aflossing (deels) betalen.

Het is inderdaad een mooi spel Jos, echter letten de adviseurs wel een beetje op dat rente aftrek ook ervoor zorgt dat je verzamelinkomen lager maakt en dat dit dus van invloed is op het al dan niet verkrijgen of de hoogte van de zorgtoeslag. Juist degene die zo laag mogelijke maandlasten willen zijn de starters en die komen vaak nog in aanmerking voor die toeslagen. Zou zeggen laat die toeslagen dan maar je aflossing (deels) betalen.

Uhm?Om zorgtoeslag te kunnen ontvangen moet je minder dan 30k bruto per jaar verdienen in Nederland. En als je richting de 30k zit zul je amper toeslag genieten (gaat om een paar EUR per maand aan toeslag).Aannemende dat je een vast contract hebt en geen studieschuld of lease of andere schulden hebt, kun je met zo'n inkomen van 30k een huis van 140k EUR kopen.Als je al zo'n woning kunt vinden van 140k EUR in de buurt van je werkplaats (knappe jongen) dan heb je het over tientjes aan extra zorg toeslag PER JAAR door moeilijk te doen met rente aftrek. Zorg toeslag waarvan je niet weet of die over een jaar of 5 - 10 nog bestaat (100 % afhankelijk van politiek).Sja.. je kan het in een Excelletje gooien. Of lekker buiten gaan spelen :P