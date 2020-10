BeursVandaag:

Het is heel druk met cijfers voorbeurs en de koersen zijn weer in mineur.

Unilever rolt net door met haar Q3-update - geen winstcijfer - en meldt nota bene (eindelijk?) mooie omzetgroei.

Relx komt ook net dooor en kom zo terug, ik moet er nog naar kijken.

Besi levert prima cijfers af, maar is heel voorzichtig over het lopende kwartaal door zowel seizoensinvloeden als corona.

Flow Traders verdiende in Q3 €0,64 per aandeel, waar de markt uitging van €0,77:

Dit is nog niet alles, klik op de fondsnaam voor net zo veel Q3's als u wilt vandaag:

Dan was er gisteravond Tesla da aan alle verwachtingen voldeed, +3,2% nabeurs. Chipper Xilinx deed +1,6% op haar cijfers.

Tesla reported its fifth consecutive quarterly profit on record revenue of $8.8 billion, boosted by an uptick in vehicle deliveries and sales of environmental regulatory credits to other automakers. More here: https://t.co/kEI3qkaAUv $TSLA pic.twitter.com/dvbjFYNqCU — Reuters Business (@ReutersBiz) October 22, 2020

FastNed geeft bondjes uit en dan is er ook nog goed nieuws voor de Rabobank Leden Certificaat houders, €1,625 per certificaat komt er aan. Hier is de link naar het persbericht.

#Rabobank is voornemens om over 2020 ter vervanging van de cash rentebetalingen een vergoeding uit te keren in de vorm van Certificaten. https://t.co/NSI1lFlqus — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 21, 2020

Marktbreed ziet het er niet goed uit, alles weer lager na ook weer een rood slot op Wall Street. Dat Washington nog steeds geen stimuleringsplan heeft en het virus krijgen weer de schuld. De losgeslagen dollar trekt nu weer wat aan en bitcoin moet wat terug na de rally.

De rentes geven nog geen kik:

En En dan nog even dit

De terugblik:

It was a volatile trading session on Wall Street, with investors swinging between hope and fear as economic stimulus talks went into another day without any results. More here: https://t.co/c8kaEQ0lEz pic.twitter.com/o4F1xllN5t — Reuters Business (@ReutersBiz) October 22, 2020

Vergeet niet dat er fundamenteel weinig van de koers van Tesla valt te maken:

A year ago Tesla was trading at less than 2x sales. We're not in Kansas anymore...



Chart via @ycharts pic.twitter.com/vfnE11b9JT — Charlie Bilello (@charliebilello) October 21, 2020

Oef:

Over half Europe's small firms fear for survival, survey finds https://t.co/93QdTG0fiP pic.twitter.com/RnK2Qb8uDp — Reuters Business (@ReutersBiz) October 22, 2020

De nieuwe helden!

Duizenden mensen stampten midden in de coronapandemie hun horecabedrijf uit de grond, zo blijkt uit navraag van BNR bij de Kamer van Koophandel.https://t.co/xSJkabiBFq — BNR Nieuwsradio (@BNR) October 22, 2020

Vandaar de rit:

PayPal will allow customers to buy, sell and hold bitcoin and other virtual currencies in its online wallets. The service will be available to U.S. customers in the coming weeks, and some other countries in the first half of 2021. More here: https://t.co/BaQHIXh7Fj pic.twitter.com/sll2FwYKeR — Reuters Business (@ReutersBiz) October 22, 2020

Het Congres speelt hoog spel?

Economic recovery may slow in Q4 after 'steroid of fiscal stimulus' fades: JPMorgan Asset Management https://t.co/xWmVtprxHN — CNBC (@CNBC) October 22, 2020

Het is China en de rest:

Don't fight the central banks:

ECB wants to become closer to people & listens to concerns of citizens & interest groups. But ECB President Lagarde & her Chief Econ also have sobering message: there will be no interest rates for foreseeable future. So more financial repression https://t.co/fR7LfDhb56 via @welt pic.twitter.com/T5SjI4T5OK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 22, 2020

Nee, dit kan echt niet!

GM just unveiled its new electric Hummer, with the model launching next year starting at $112,595 — take a look: pic.twitter.com/YhAP9KylP6 — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) October 22, 2020

Doe dan deze :-)

Watch Jay Leno and Kevin Hart go off-roading in a Ukrainian ATV worth $119,000: https://t.co/u1s7xF2tzw (via @CNBCMakeIt) pic.twitter.com/JTWoZrucoc — CNBC (@CNBC) October 22, 2020

En u? Ik ben er ook wel klaar mee. Ik mis het eindeloze kissebissen over de markt:

Eenzaamheid grijpt thuiswerkers naar de keel. Het normale kantoorleven verdwijnt door de tweede coronagolf steeds verder uit het zicht. Ondertussen worden de nadelen van thuiswerken steeds duidelijker.https://t.co/g7aGfYPkB6 pic.twitter.com/THS60LjiFH — FD Nieuws (@FD_Nieuws) October 22, 2020

