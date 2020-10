BeursVandaag: Héél véél cijfers

De tips (strong buy) van jullie renderen momenteel erg slecht. Flink de boot in gegaan met Ontex, Flow Traders, Deutsche Telekom, Galapagos, Unibail, Shell, Prosus. Uiteraard is het soms koffiedik kijken en zal het hopelijk op de lange termijn wat beter worden. Maar het trackrecord is matig en de inkoop niet op het juiste moment. Fingerspitze gevoel ontbreekt in deze tijden bij jullie. Amazon, Tesla etc werden door jullie niet beloond met een strong buy. Maar deze zijn juist knetterhard gestegen. Wellicht een heroverweging in jullie adviezen?