TA: Indicatoren koelen af

Het ontbreekt de Nederlandse beurs momenteel aan overtuiging om verder op te lopen. Na de uitbraak uit de correctieve fase leek de beurs een aanval op de weerstand rond 589 punten in te gaan zetten, maar het herstel is al weer stilgelegd.

Voorlopig blijft er sprake van een neutraal koersverloop en moeten we rekening houden met volatiele koersbewegingen binnen de bandbreedte waarin de koers al vijf maanden gevangen zit.

De AEX-index beweegt namelijk al sinds begin juni per saldo zijwaarts tussen steun rond 529 punten en weerstand 589 punten. Binnen deze bandbreedte zijn de bewegingen vaak heftig, maar zonder duidelijke richting.

Om wat verder te verbeteren, dient de index een hogere koersbodem te vormen binnen de bandbreedte. Dan zou alsnog een aanval op de weerstand kunnen worden ingezet. Ik bekijk de technische status van de index aan de hand van een aantal indicatoren.

RSI

De Relative Strength Indicator (RSI) meet de kracht van de meest recente opwaartse en neerwaartse bewegingen in verhouding tot die van de voorgaande. De indicator beweegt tussen 0 en 100 en kan hierdoor overgekochte (RSI > 70) en oververkochte (RSI < 30) condities blootleggen.

De RSI van de AEX-index is recent vlak onder overbought gebied weer neerwaarts gedraaid en beweegt nu in de neutrale zone. De indicator is dus al voldoende 'afgekoeld' om weer opwaarts te kunnen draaien.

MACD

De MACD-indicator vergelijkt het verloop van twee verschillende voortschrijdende gemiddelden. Deze indicator geeft de richting van een trend aan en hoe sterk deze is.

De MACD-indicator van de AEX is recent weer boven de nullijn teruggekeerd. Na een periode van negatieve waarden is dit een positief signaal. Er is sprake van een opwaartse beweging.

Zolang de indicator boven de nullijn blijft, is er een grote kans op de vorming van een hogere koersbodem in de grafiek. De komende dagen zullen hier uitsluitsel over kunnen geven.

Stochastics

De stochastics-oscillator is een momentum-indicator die uitslagen laat zien tussen 0 en 100. Deze indicator geeft de beste signalen af wanneer de koers zich binnen een neutrale bandbreedte bevindt.

Waarden boven de 80 worden beschouwd als overgekocht en waarden onder de 20 als oververkocht.

De stochastics-indicator van de AEX index is recent opgelopen tot in overbought-niveau en valt thans hieruit terug. De huidige correctie betreft dus een afkoelingsfase waarbij de indicator weer terugkeert in neutraal gebied.

Pas wanneer de indicator een hogere bodem weet te vormen, kan de AEX-index een serieuze aanval inzetten op de bovenkant van de neutrale bandbreedte rond 589 punten.