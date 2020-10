Slotcall: Techrally nog niet voorbij

De AEX (-1,2%) zakt de laatste dagen wat weg. Het gebakkelei omtrent het Amerikaanse steunpakket gaat vrolijk door. Wekenlang zijn de Democraten aan het onderhandelen met de Republikeinen, maar van een deal is het nog niet gekomen.

Het is de vraag of de Democraten er een belang bij hebben dat er voor de Presidentsverkiezingen een akkoord is. De Amerikaanse President Donald Trump loopt steeds verder achter in de peilingen, waardoor een blue sweep tot de mogelijkheden behoort.

In dit scenario leveren de Democraten de President en hebben ze een meerderheid in zowel Het huis van afgevaardigden als de senaat. Als ze dit voor elkaar weten te krijgen dan kunnen ze het coronasteunpakket helemaal zelf vormgeven. Ik vraag me daarom af of er voor de verkiezingen witte rook komt. Maar goed, ik ben marketwatcher en geen watcher van het Witte Huis.

Over de markt gesproken. Het sentiment lijkt te verkeerde kant op te draaien. Vorige week leken we op te stomen richting de 600 punten, maar zoals zovaak de laatste tijd zakken we steeds terug richting het midden van de bandbreedte 540-580 punten.

Snap +35%

Op Wall Street is er een aandeel dat vandaag aardig uitbreekt. Snap, het moederbedrijf van Snapchat, stijgt ruim 35% na bijzonder goede derdekwartaalcijfers. Steeds meer mensen (vooral jongeren) versturen via het platform leuke foto's en video's naar elkaar.

De populariteit van het platform neemt in een rap tempo toe, want de omzet steeg in het derde kwartaal met 52% naar $679 miljoen. Het aantal dagelijkse actieve gebruikers steeg op jaarbasis met 39 miljoen naar 249 miljoen. De goede cijfers van Snap zijn een goed voorteken voor de naderende resultaten van socialemediabedrijven.

Binnen de Nasdaq zijn Facebook (+4,8%) en Alphabet (+2,7%) daarom de grote winnaars. Deze giganten zorgen ervoor dat de Nasdaq (+0,4%) vandaag de brede markt outperformet. De Nasdaq100, waarin alleen technologie-aandelen zijn opgenomen, koerst year to date 34% hoger en daarmee is het dit jaar de beste beurs van de westerse wereld.

Randstad

Ook in eigen land is er positief nieuws te melden. Randstad (+6,6%) presenteerde meevallende derdekwartaalcijfers. De omzet zakte weliswaar met 13,1%, maar de markt rekende op een min van 18%. Verder is het positief dat het herstel in september en oktober doorzet.

Nu er in Europa nieuwe lockdownmaatregelen zijn aangekondigd, is er wel een reële kans dat er in november weer een verzwakking optreedt. De uitzender heeft zich hiertegen gewapend, want door het inhouden van het dividend is de schuldpositie verder afgebouwd.

Het bedrijf hoeft daardoor niet zoals Fugro op een slecht moment de markt op. De IEX-Beleggersdesk gaat voor dit jaar uit van een WPA van €1,95 per aandeel. Volgend jaar moet de winst dan oplopen naar €3,31 per aandeel. Dit impliceert een koerswinstverhouding van 15 over 2021. Of dit voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes lopen verder op. Met name de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier vliegt omhoog. Er komen maar liefst zes basispunten bij en de rente bedraagt 0,25%. Overigens geen percentage waar de Britse Minister van Financiën Risha Sunak slapeloze nachten van krijgt.