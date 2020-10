BeursVandaag: Mee- en tegenvallers

Verrassend positief bericht van Randstad? Het bedrijf spreekt van significant herstel in Q3. Zelfs begin oktober was er positief momentum, maar het fonds zegt niets over de nieuwe (semi-)lockdown. Alleen dat ze voorlopig nog impact van het virus verwacht. Of zegt dat genoeg...?



AkzoNobel had weken geleden al verteld dat Q3 ruim mee viel en de definitieve cijfers vandaag zijn nog beter. Meer winst op minder omzet, het is een kunst die meer Nederlandse bedrijven structureel in de vingers hebben. De Q3's vallen op alle punten mee, maar er is geen outlook.



Pharming krijgt de weesgeneesmiddelenstatus voor het middel leniolisib. Een deur verderop is er minder goed nieuws voor Galapagos. Goldman Sachs zet het fonds naar sell van neutral en verlaagt het koersdoel naar €87 van €108, ofwel rond de kaspositie.



Het Belgische vastgoedfenomeen WDP (+29,3% dit jaar) scherpt de winstprognose nog maar eens aan:



Het ziet er marktbreed aardig uit voorbeurs, na een net dagje op Wall Street. Hoop op toch een Amerikaans stimuleringspakket heet het nu weer. Dat is ook iedere dag weer haasje-over. Enfin, de dollar staat zowat anderhalve cent lager dan een dag geleden en vooral bitcoin (boven $12..000) en zilver liggen goed.

Verder ziet u weinig fratsen. Helaas, Netflix, de eerste technologiegrootmacht met cijfers inde VS, leverde gisteravond Q3's met teleurstellende abonneegroei af (concurrentie!) en de koers deed nabeurs liefst -5,7%. Texas Intrumnents deed +1,1% op haar Q3's.

Een tot drie basispuntjes er bij, de rentes duiden op risicobereidheid (tot zo ver u daar nog van kan spreken met negatieve rentes, dat dan weer wel)

