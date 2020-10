TA: Hoofd & schouders bij Philips

Bericht delen via:

Technisch vormt Philips een klassiek hoofd & schouder-patroon. Wij wachten op een uitbraak.



Bij diverse Nederlandse bedrijven blijken de kwartaalcijfers redelijk goed te vallen, ondanks de coronatijd. Onlangs besprak ik hier ASML, wat langere tijd geleden DSM.

Het is dus niet alleen kommer en kwel met Covid-19, hoewel de technische plaatjes niet eenduidig zijn.

Vierde kwartaal

Zo heeft zorgtechnologiebedrijf Philips volgens analisten een prima derde kwartaal achter de rug. Meerdere banken geven, vanwege het uitstekende afgelopen kwartaal, een koopadvies voor het aandeel.

Overigens zijn de verwachtingen voor het vierde kwartaal van dit jaar wat minder, waarbij zakenbanken ook wijzen op de zwakkere vooruitzichten voor volgend jaar.

Technisch ligt Philips er thans neutraal bij, maar op langere termijn bewijst een hogere bodem dat er een opwaartse draai in de markt zit. Technisch vormt Philips een klassieke hoofd & schouder-formatie.



Tostrams houdt al langere tijd geen posities in Philips aan. Wij wachten op een uitbraak.

Einde van de tunnel

Vandaag een update van Philips, waarbij me overigens opvalt dat de moneyflow slechts langzaam draait. Ondanks de sterke waardering door analisten, blijkt er nog weinig vers geld naar het aandeel toe te stromen. Maar op de lange termijn lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn, vanwege de hogere bodem.

Vraag naar Philips trekt aan

Het technische plaatje van Philips verbetert, enkel op korte termijn, nu de voorgaande koerspieken van september en oktober rond € 41 opwaarts zijn doorbroken. Eerder werd de dalende trend al verlaten.

Philips heeft nu ruimte voor verdere koersstijging richting de weerstand van € 45,92 (gevormd op 24 januari). Bij een doorbraak onder de steun van € 37,98 (de bodem van 25 september) verzwakt het beeld.

De moneyflow (de tweede grafiek) verbetert wat. De uitstroom van geld lijkt tot stilstand te komen.

Het is lastig dat de recente koersopleving nog niet wordt ondersteund door een sterke moneyflow. Dit signaleert dat er nog geen verse geldstromen richting het aandeel op gang zijn gekomen.



Klassieke hoofd & schouder-formatie

Philips beweegt op langere termijn onder de weerstand rond € 45,92 (gevormd op 24 januari). Het aandeel laat een potentiële hogere koersbodem zien rond € 37,98 (de bodem van 25 september).

Op langere termijn bewijst de hogere bodem dat er een opwaartse draai in de markt zit. We wachten op een eventuele doorbraak boven de weerstand van € 45,92. In dat geval wordt er een gigantische hoofd & schouders-formatie opwaarts voltooid.

Hieronder vindt u een uitleg van de omgekeerde hoofd & schouder-continueringsformatie.







Uitleg hoofd & schouder-formatie

De omgekeerde hoofd & schouder-formatie bestaat altijd uit (minimaal) drie correcties, waaruit bodems worden gevormd. De middelste bodem, het hoofd, is altijd de diepste. De twee correcties aan beide zijden vormen de schouders.



Op de gestileerde voorbeeldgrafiek hieronder wordt het hoofd door bodem X gevormd, de linkerschouder door bodem Y, de rechter door bodem Z.



Het patroon wordt voltooid met de doorbraak boven de zogenaamde neklijn, die de tussenliggende toppen verbindt. Op de gestileerde voorbeeldgrafiek ligt deze neklijn op punt B.



Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen, zowel op korte als op langere termijn. Wanneer u de afstand tussen het hoofd (X) en de neklijn (B) optelt boven het uitbraakpunt, kunt u het koersdoel berekenen.

Tussenliggend koersdoel

Een tussenliggend koersdoel is te berekenen door de afstand tussen de rechterschouder (Z) en het uitbraakpunt op te tellen boven de neklijn.