Al uw risico's in één zin en één plaatje

Vergeet de Sharpe-ratio, Volatility en Standaarddeviatie. Het #Risico dat gepaard gaat met een rendement van gemiddeld 7% per jaar is de beweging van de blauwe t.o.v. de gele lijn. Kun je daar tegen dan ben je een #Belegger . Anders een #Spaarder . pic.twitter.com/JO9QcswNoW

Dit is een heel mooie en vooral duidelijke manier om het risico van en op aandelen goed te laten zien, denk ik. Let wel, het (langjarig) gemiddelde rendement op aandelen is 7% bruto.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente columns van Arend Jan Kamp